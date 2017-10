Mit einem Steuerfuss von 98 Prozent war Ammerswil in der Region bisher in einer eher komfortablen Situation. In den vergangenen zehn Jahren hatten die Steuern sogar zweimal gesenkt werden können. Jetzt dreht sich das Rad wieder in die andere Richtung. Ab kommendem Jahr werden die Ammerswiler tiefer in ihren Geldbeutel greifen müssen, wenn die Steuerrechnung eintrudelt. Der Gemeinderat beantragt der kommenden Wintergmeind vom Freitag, 3. November, eine Erhöhung des Steuerfusses von 98 auf 105 Prozent. Darin enthalten sind auch die drei Prozent Steuerfussabtausch mit dem Kanton. Rechnet man diese mit ein, so kommt gar eine zweistellige Steuerfusserhöhung um zehn Prozent zustande.

Der scheidende Gemeindeammann Hanspeter Gehrig wird das Geschäft seinen Stimmbürgern schmackhaft machen müssen. Gehrig hätte die letzte Gemeindeversammlung am Ende seiner 12-jährigen Amtszeit als Gemeindeammann lieber mit erfreulicheren Traktanden bestückt gehabt. Er macht denn aus seinem Herzen keine Mördergrube. Es gehe nicht anders, sagt er, doch habe der Gemeinderat die Bevölkerung bereits vorgewarnt, dass Mehrsteuern unumgänglich sein werden. Bevor man sich jedoch auf einen höheren Satz festlegen wollte, hat man laut Gehrig bewusst die neue Aufgabenteilung, den neuen Finanzausgleich und sowie die definitive Regelung des Kantons für die Verrechnung der Abschreibungen mit dem Wechsel auf das neue Rechnungsmodell HRM2 abwarten wollen. Nun hat man in Ammerswil bewusst den drastischen Weg einer einmaligen Erhöhung des Steuersatzes gewählt. «Wenn man die Steuern bereits im nächsten Jahr wieder anpassen müsste, so wäre das in meinen Augen reiner Selbstbetrug», erklärt Gehrig.