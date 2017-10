Mit einem Steuerfuss von 98 Prozent war Ammerswil in der Region bisher in einer eher komfortablen Situation. In den vergangenen zehn Jahren hatten die Steuern sogar zweimal gesenkt werden können. Jetzt dreht sich das Rad wieder in die andere Richtung. Ab kommendem Jahr werden die Ammerswiler tiefer in ihren Geldbeutel greifen müssen, wenn die Steuerrechnung eintrudelt. Der Gemeinderat beantragt der kommenden Wintergmeind vom Freitag, 3. November, eine Erhöhung des Steuerfusses von 98 auf 105 Prozent. Darin enthalten sind auch die drei Prozent Steuerfussabtausch mit dem Kanton. Rechnet man diese mit ein, so kommt gar eine zweistellige Steuerfusserhöhung um zehn Prozent zustande.

Der scheidende Gemeindeammann Hanspeter Gehrig wird das Geschäft seinen Stimmbürgern schmackhaft machen müssen. Gehrig hätte die letzte Gemeindeversammlung am Ende seiner 12-jährigen Amtszeit als Gemeindeammann lieber mit erfreulicheren Traktanden bestückt gehabt. Er macht denn aus seinem Herzen keine Mördergrube. Es gehe nicht anders, sagt er, doch habe der Gemeinderat die Bevölkerung bereits vorgewarnt, dass Mehrsteuern unumgänglich sein werden. Bevor man sich jedoch auf einen höheren Satz festlegen wollte, hat man laut Gehrig bewusst die neue Aufgabenteilung, den neuen Finanzausgleich und sowie die definitive Regelung des Kantons für die Verrechnung der Abschreibungen mit dem Wechsel auf das neue Rechnungsmodell HRM2 abwarten wollen. Nun hat man in Ammerswil bewusst den drastischen Weg einer einmaligen Erhöhung des Steuersatzes gewählt. «Wenn man die Steuern bereits im nächsten Jahr wieder anpassen müsste, so wäre das in meinen Augen reiner Selbstbetrug», erklärt Gehrig.

Was ist mit den Ammerswiler Gemeindefinanzen passiert? «Ammerswil hat weniger ein Ausgaben-, sondern vor allem ein Einnahmenproblem», sagt der Ammann und erklärt, dass die Steuereinnahmen seit rund fünf Jahren nicht mehr so sprudelten wie einst. Im Gegenteil: Sie sind sogar rückläufig. «Minus 15 Prozent, bei gleichbleibendem Steuerfuss», präzisiert Gehrig und begründet: Ammerswil spüre halt rasch einmal den Wegzug eines guten Steuerzahlers, beziehungsweise wenn Boni nicht mehr gleich üppig fliessen wie vorher. Zudem stagniert die Bevölkerungszahl im Dorf seit acht Jahren.

Steuerfussabtausch belastet

Auch wenn Gehrig die Aufwandseite nicht als grossen Kostentreiber bezeichnet, so macht er doch einige Positionen geltend, die durchaus Auswirkung auf die Finanzen haben können. Doch seien diese nur schwer einschätzbar. So würden zum Beispiel eine Änderung der Schülerzahlen oder Sozialhilfeleistungen die Ammerswiler Rechnung rasch einmal um mehrere Steuerprozente belasten.

Auch bringen die aus dem Steuerfussabtausch mit dem Kanton resultierenden Aufgaben dem Dorf keine ausgeglichene Rechnung. Die Gemeinde werde mit rund einem Steuerprozent sogar zusätzlich belastet, sagt Gehrig. Als Beispiel nennt er nicht bezahlte Krankenkassenprämien.

2017 rechnet man mit Steuereinnahmen von insgesamt rund 1,5 Millionen Franken. Im Budget 2018 soll dieser Betrag um 150 000 Franken steigen. Eine optimistische Einschätzung. Das bestätigt Ammann Gehrig. Doch hoffe man, dass die wenigen Leerwohnungen und Neubauten Ammerswil ein paar gute Steuerzahler bringen werden. Wenn dem nicht so sei und sich die finanzielle Situation weiterhin ungünstig entwickle, so befürchtet Gehrig, komme man in den nächsten Jahren nicht um eine weitere Steuererhöhung herum.

2018 sollen auch die bereits mehrfach angekündigten Investitionen in die Infrastruktur im Dorf endlich getätigt werden können. Sie mussten um fast ein Jahr herausgeschoben werden.

Im Budget sind 1,1 Millionen Franken eingestellt. Konkret werden die Gelder für die Sanierung des Buswendeplatzes beim Gemeindehaus sowie die Sanierung der Hauptstrasse und des Strübi-/Krebsbaches verwendet. Dazu kommen rund 1,8 Millionen für Wasser- und Abwasserprojekte. Hanspeter Gehrig erwartet, dass «das Dorf zwischen dem ehemaligen Restaurant Rütli und dem Gemeindehaus im kommenden Jahr wohl eine Zeit lang zur Baustelle werden wird.»