Urs und Simon Häfeli haben etwas gewagt. Etwas Neues, das sich viele andere Landwirte nicht getraut hätten: Sie haben auf ihrem Hof im Fornholz in Seon ohne Pflanzenschutzmittel Mais angebaut. Auf zwei Versuchsfeldern haben Vater und Sohn im Frühjahr auf verschiedene Arten Mais gepflanzt, um herauszufinden, wie die Pflanze ohne die herkömmlichen Mittel gegen Unkraut gedeiht.

Auf die Idee für den Versuch sind die Häfelis gekommen, weil sie eine neue Maschine zum Ansäen brauchten. Sie investierten in eine, die gleichzeitig Mais und eine Untersaat aussäen kann. Untersaat bezeichnet Pflanzen, die zusammen mit der Hauptfrucht auf dem gleichen Feld wachsen. «Wir sind generell interessiert an Neuem», sagt Vater Urs Häfeli. Damit sich die Investition in die neue Maschine lohnt, soll sie überbetrieblich eingesetzt werden können. Doch damit andere Bauern sie nutzen, müssen sie zuerst von der neuen Art des Maisanbaus überzeugt werden.