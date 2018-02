Gelsomino – ein Vorname wie Musik, Betonung auf der dritten Silbe, ein Vorname, der verpflichtet? Gelsomino Romer, 18, lacht: «Der Bruder meiner italienischen Grossmutter hiess so.» Der Beinwiler spielt als jüngster Akteur auf der Löwenbühne in der Operette «Im weissen Rössl» den Jungkellner Piccolo. Da singt er im Chor mit und hat auch eine Sprechrolle.

«Komm her, Angebetete, an den Busen deines Beschützers!» Die Aufforderung hat er oft zu Hause laut deklamiert und dabei nicht seine Mutter gemeint, sondern die Resi in der Operette. Wie kommt ein junger Mann zur Operette? Peter Eichenberger, im Stück Kaiser Franz Joseph, habe ihn über Instagram angefragt, sagt Gelsomino, er habe Interesse signalisiert, musste vorsprechen und erhielt die Zusage. Und jetzt? Er findet es «mega schön», und die eingängigsten Melodien verfolgen nicht nur das Publikum im Alltag, sondern auch Gelsomino bei der Arbeit und in der Freizeit.

«Ich spiele gerne Theater», sagt der junge Mann, Polymechanikerlehrling im zweiten Lehrjahr bei der Firma Fischer in Reinach. Im Schultheater unter Manfred Stenz hat er bei zwei Produktionen mitgemacht. Und in der neuen Theatergruppe «Seelawy», die im September 2018 in einem Gewächshaus in Menziken Premiere feiern wird mit einer Eigenproduktion, ist er dabei. «Theater ist meine Leidenschaft, da kann ich meine Kreativität am besten ausleben», sagt er, und man spürt seine Freude.