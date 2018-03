Bereits mit vierzehn Jahren machte die Sängerin Petra Wydler ein erstes Mal auf sich aufmerksam. Damals gewann sie den «Kleinen Prix Walo» in der Kategorie Schlager. Die Musik blieb auch fortan ihre grosse Leidenschaft.

Die 28-Jährige absolvierte ein Gesangsstudium an der Hochschule der Künste in Bern und unterrichtet als Musiklehrerin insgesamt fast 600 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Daneben singt Petra Wydler in der Funk und Soul-Band «Capital-S» sowie in der Jazzband «The Ladybirds».

Überzeugende Blind Audition

Im vergangenen Jahr erreichte Petra Wydler mit ihrer kraftvollen Stimme dann ein Landesgrenzen überschreitendes Massenpublikum. Sie war Kandidatin in der Casting-Sendung «The Voice of Germany» und konnte bei den sogenannten Blind Auditions, in denen die Jury allein die Stimmen der Casting-Teilnehmer beurteilen darf, den Juror und Sänger Samu Haber von ihrem Können überzeugen.

Dass nun Petra Wydler und die Musikgesellschaft Othmarsingen für das Unterhaltungskonzert unter dem Motto «Night and Day» zueinandergefunden haben, ist Martin Borner zu verdanken. Im August des vergangenen Jahres hat er die Direktion der Musikgesellschaft übernommen. Wydler lernte der Musiker bei einem gemeinsamen Bandprojekt kennen.

Feinjustierungen nötig

Die Sängerin sagt am Rande der ersten gemeinsamen Probe vom vergangenen Dienstag, sie habe nicht gezögert, das Auftrittsangebot anzunehmen. «Das Programm, das die Musikgesellschaft für ihr Unterhaltungskonzert zusammengestellt hat, gefällt mir sehr gut.»

Es ist dabei nicht das erste Mal, dass Petra Wydler mit einer Musikgesellschaft zusammenarbeitet. «Mit einer grossen Band Musik zu machen, das geniesst man unbedingt», sagt sie. Die Probearbeit verläuft derweil vielversprechend. Energiegeladen erklingt die Komposition «Nine to Five» von Dolly Parton im Probelokal. Einige Feinjustierungen zwischen Gesang und Orchesterklang sind noch vorzunehmen, dann steht einem mitreissenden Konzert der Musikgesellschaft Othmarsingen nichts mehr im Wege.