Peter Kasimow (59) aus Rupperswil ist der erste geprüfte Brotsommelier der Schweiz. Nach einer fast 12-monatigen Ausbildung an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim, einer 60-seitigen Projektarbeit und einer siebenteiligen Prüfung erhielt Peter Kasimow jetzt sein Diplom. Die Freude war riesig, auch im Bäckerbetrieb Fredy’s, wo Peter Kasimow als Verkaufsleiter arbeitet. Insgesamt gibt es nun 75 Brotsommeliers weltweit.

Geprüft wurde er unter anderem in: Geschichte des Getreides, internationale Brotkultur und sensorische Fähigkeiten. Auch Brotempfehlungskunde stand auf dem Prüfungsplan, dabei mussten die Geprüften aufzeigen welche Speisen und Genussmittel wie Wein und Käse mit verschiedenen Broten harmonieren. Seine Projektarbeit mit dem Titel «So schmeckt Früher – Heute» befasst sich mit alten Getreidesorten wie Einkorn, Emmer, Urdinkel und Waldstaudenroggen. Er zeigt auf, wie diese alten Ur-Getreidesorten mit längst vergessenen Obst- und Gemüsesorten angereichert werden können. Zudem geht er in seiner Arbeit auf die Wichtigkeit von regionalem und nachhaltigem Anbau ein. Denn nachhaltig biologisch angebaute Produkte verzichten konsequent auf chemisch hergestellte Spritzmittel. Er verfolgt damit zwei Ziele: die Vielfältigkeit des Bäckerberufs aufzuzeigen und ein Zeichen für den aktiven Umweltschutz zu setzen.

«Ich habe im Verlauf meiner Bäcker Karriere so viel gute Erfahrungen machen dürfen. Mit meinem Titel als Brotsommelier möchte ich junge Menschen motivieren, sich mit dem Beruf Bäcker-Konditor als möglichen Einstieg in das Berufsleben zu befassen,» erklärt Peter Kasimow und ist sich sicher: «Handwerk hat heute und wird auch in Zukunft noch goldenen Boden haben. Hand drauf.» (KBW)