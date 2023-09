Othmarsingen/Balsthal Gemeinderat lehnt Gestaltungsplan ab: Neubau der Centravo AG in Balsthal steht auf der Kippe Die Firma zieht sich aus Othmarsingen zurück. Sie wollte nach Balsthal im Kanton Solothurn - dort hat der Gemeinderat aber nun einen überraschenden Entscheid gefällt.

Im Moos in Balsthal wollte die Centravo neu bauen. Das Projekt steht auf der Kippe; der Gemeinderat hat den Gestaltungsplan abgelehnt. Bild: Bruno Kissling

Endlich geht es los. Die Fortimo AG hat diese Woche auf dem Marti-Areal den Grundstein für die erste von drei Bauetappen gelegt. Auf dem Gelände im Zen­trum von Othmarsingen entstehen 171 Wohnungen, Gewerberäume und allenfalls auch die neue Gemeindekanzlei.

Noch ist dort aber die Centravo AG beheimatet. Dass sie sich aus der Gemeinde zurück- und nach Balsthal im Kanton Solothurn ziehen will, ist schon lange bekannt. Auch, dass sich dort Widerstand gegen die Produktion von sogenannten tierischen Nebenprodukten regt. Vor allem wegen des befürchteten Lärms und des Gestanks. Im Februar sagte Erich Rava, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing bei der Centravo AG, gegenüber der AZ, dass das keinen Einfluss auf den Wegzug aus Othmarsingen habe. Der Rückbau beginne im Herbst, Rava räumte aber ein, bei Verzögerungen in Balsthal müsse «ein interimistischer Standort bezogen werden».

In Balsthal hat sich die Lage nun drastisch verändert: Der Gemeinderat lehnt den Gestaltungsplan für den Centravo-Neubau in der Industriezone Moos ab. Das unabhängige Geruchsgutachten, das die Behörde in Auftrag gegeben hatte, kommt zum Schluss, dass Geruchsemissionen nicht ausgeschlossen werden können. Die Centravo hatte gemäss Gemeindepräsident Freddy Kreuchi hingegen beteuert, dass das nicht der Fall sei.

Abgelehnt hat die Behörde das Begehren der Firma auch wegen des enormen Widerstands. Gegen den Gestaltungsplan, der im Sommer 2022 öffentlich auflag, wurden 29 Einsprachen eingereicht. Eine davon war eine Sammeleinsprache mit ganzen 98 Unterschriften. Zur Zukunft sagt Kreuchi: «Falls Centravo am Projekt festhält, macht sie das gegen den Willen der Planungsbehörde. Das wäre sicher keine gute Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit.» (rab/bey/ewa)