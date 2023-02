Othmarsingen Nach langer Leidensgeschichte: Baustart für Grossprojekt «mattenpark.ch» steht kurz bevor Ein neues Wohnquartier mit 171 Wohnungen sowie Gewerbeflächen entsteht im Dorfzentrum in Othmarsingen. Auch die Gemeinde möchte neue Räumlichkeiten realisieren für die Verwaltung.

So kommt die Überbauung «mattenpark.ch» dereinst daher. Die Visualisierung zeigt Häuser mit Mietwohnungen. Bild: zvg/Fortimo AG

Grosses kündigt sich an mit der Überbauung «mattenpark.ch» mitten in Othmarsingen: Eine attraktive Wohnadresse wird versprochen, mit ausgedehnten Freiräumen. Bisher erfolgten die Vorbereitungen für das ambitionierte Vorhaben vor allem im Hintergrund. Das ändert sich nun. Ab diesem Frühling sollen die Bauarbeiten starten, gut sichtbar mit dem Abbruch der bestehenden alten Gebäude entlang der Kantonsstrasse – Restaurant Pflug und Chäsi – sowie entlang der Bünz.

Es sei alles in die Wege geleitet für den Baustart, sagt Marion Müller, Leiterin Marketing bei der für das Grossprojekt zuständigen Fortimo AG mit Sitz in St.Gallen. Die Planung habe vorangetrieben werden können, die Ausschreibungen und Arbeitsvergaben seien bewerkstelligt, die Etappierung festgelegt. Kurz: «Wir sind im vereinbarten Zeitrahmen und somit auf Kurs.» Alles in allem entstehen 106 Miet- und 65 Eigentumswohnungen sowie Gewerbeflächen.

Die Centravo AG wird den Standort verlassen

Das neue Dorfzentrum hat eine ganze Weile auf sich warten lassen. Für das Areal an der Lenzburgerstrasse wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet, es kam dann allerdings zu Besitzer- und Investorenwechseln, zu Projektänderungen und Projektüberarbeitungen. Eine Leidensgeschichte. Im Sommer 2020 schliesslich übernahm die Fortimo Invest AG das insgesamt rund 25’000 Quadratmeter grosse Grundstück. Ansässig ist auf diesem heute der Fleischverarbeiter Centravo AG. Noch. Das Unternehmen wird sich, wie seit längerem angekündigt, vom Standort verabschieden und die Produktion nach Balsthal im Kanton Solothurn verlegen.

Heute ist auf dem Areal im Dorfzentrum die Centravo AG ansässig. Bild: zvg/Fortimo AG

Eine besondere Herausforderung liege darin, die mit der Überbauung «mattenpark.ch» anstehenden Bautätigkeiten mit dem noch laufenden Betrieb der Centravo AG in Einklang zu bringen, sagt Marion Müller. «Die federführenden Planer sind gefordert.» Der komplette Prozess erfolgt übrigens digital mittels der sogenannten Building-Information-Modeling-Methode (BIM).

Die Bauausführung ist in drei Etappen unterteilt. In einem ersten Schritt werden zwei Gebäude erstellt mit 40 Mietwohnungen und einem Mix aus 2½ bis 5½ Zimmern. Folgen werden zwei weitere Mietshäuser. Ebenfalls in der zweiten Etappe werden die beiden Gebäude entlang der Kantonsstrasse mit den Retail- und Gewerbeflächen realisiert sowie mit weiteren Mietwohnungen. Den Abschluss bildet der Bau von fünf Häusern mit den Eigentumswohnungen.

Die ersten Wohnungen sind bereits vermietet

Die ersten Mietwohnungen sind voraussichtlich im Frühling/Sommer 2025 bezugsbereit. Vermarktungsstart war im vergangenen Herbst. Mit dem Echo ist Marion Müller sehr zufrieden: Die Nachfrage sei erfreulich, rund ein Viertel sei bereits vermietet. Für die Eigentumswohnungen ist der Vermarktungsstart Ende 2024 oder Anfang 2025 vorgesehen.

Ebenfalls als durchaus positiv bezeichnet Marion Müller den Austausch mit Bevölkerung und Behörden. Als Beispiel erwähnt sie die Baubewilligung. Es gingen keine Einsprachen ein, diese konnte ohne Verzögerung gesprochen werden. Mit dem Projekt «mattenpark.ch» entstehe zeitgemässer Wohnraum, fassen Marion Müller und Gesamtprojektleiter Pascal Frei übereinstimmend zusammen: modern, hell und mit durchdachten Grundrissen.

Modern und hell: So wie auf dieser Visualisierung kann es in den geplanten Mietwohnungen aussehen. Bild: zvg/Fortimo AG

Die Überbauung beinhalte auch einen Lebensmittelladen, fügen sie an, und bei der Umgebungsgestaltung werde viel Wert auf gemeinsam genutzte Begegnungszonen gelegt. In der Tiefgarage können bei Bedarf Elektroladestationen für Elektrofahrzeuge installiert werden, auf den Dächern der Mietshäuser werden Photovoltaikanlagen montiert für klimafreundlichen Sonnenstrom. Die Bushaltestelle vor der Haustüre ist ein weiterer Pluspunkt und ideal für Pendler, sagen Müller und Frei. «Wir freuen uns, einen Beitrag zur Aufwertung des Dorfkerns zu leisten.»

Auch die Gemeinde möchte auf dem Areal im Dorfzentrum neue Räumlichkeiten realisieren für ihre Verwaltung. Die Vertragsverhandlungen mit der Fortimo AG seien vorbereitet, hält der Gemeinderat im aktuellen Mitteilungsblatt «z’Othmissinge» fest. «Ziel ist es, in einer der nächsten Gemeindeversammlungen den Kaufvertrag zur Genehmigung zu unterbreiten.» Geplant sei der Baubeginn der Liegenschaften entlang der Lenzburgerstrasse mit dem neuen Gemeindehaus in der zweiten Etappe in den Jahren 2024 und 2025.