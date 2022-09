Othmarsingen Migroltankstelle mit Messer überfallen – Täter auf der Flucht Am Sonntagabend überfiel ein Unbekannter die Migroltankstelle in Othmarsingen. Er erbeutete Bargeld. Die Täterschaft blieb trotz Fahndung verschwunden.

Mit schwarzer Maske vermummt betrat ein Unbekannter am Sonntagabend kurz nach 21:30 Uhr die Migroltankstelle am Ahornweg in Othmarsingen. Er bedrohte die Angestellten mit dem Messer und verlangte Geld. Anschliessend flüchtete er mit einer unbekannten Menge Bargeld zu Fuss in unbekannte Richtung.

Umgehend wurde eine Grossfahndung eingeleitet, bei der unter anderem auch ein Diensthund eingesetzt wurde. Die Fahndung verlief jedoch negativ, der Täter konnte nicht lokalisiert werden.

Beim Täter handelte es sich um eine männliche Person, ca. 170-180 cm gross, trug dunkle Kleidung und eine schwarze Hygienemaske. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet.

Beim Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei standen auch mehrere Patrouillen von verschiedensten Regionalpolizeien im Einsatz. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: