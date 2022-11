Othmarsingen Mann fährt mit E-Trottinett in einen Lastwagen und macht sich dann aus dem Staub In Othmarsingen ist es am Montag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Lenker eines elektronischen Trottinetts sich nicht um den verursachten Schaden gekümmert hat. Die Polizei sucht den Mann und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Das E-Trottinett blieb am Unfallort zurück, der Fahrer flüchtete. Kapo AG

Am Montagnachmittag um 14:45 Uhr beabsichtigte ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug in Othmarsingen aus einem Werkareal auf die Lenzburgerstrasse einzubiegen. Auf Höhe des Trottoirs hielt der Chauffeur mit seinem weissen Sattelmotorfahrzeug an, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilt.

In diesem Moment kam von rechts ein E-Trottinett-Lenker auf dem Trottoir fahrend und kollidierte folglich mit der rechten Seite des stehenden Fahrzeugs. Der E-Trottinett-Lenker entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Sein Gefährt blieb zurück. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Der gesuchte Lenker wird wie folgt beschrieben: Männlich, 30- bis 35-jährig, ca. 180 cm gross, helle, kurze Haare und sprach Schweizerdeutsch.

Zeugenaufruf Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe und sucht daher Augenzeugen. Können Sie Angaben zum gesuchten E-Trottinett-Lenker oder zum Unfallhergang machen, werden Sie gebeten, sich bei der Mobilen Polizei (Tel. 062 886 88 88) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.

Aktuelle Polizeibilder: