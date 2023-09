Othmarsingen «Es freut mich mega, dass es endlich losgeht»: Grundstein für Überbauung Mattenpark gelegt Nach jahrelangem Hin und Her geht es nun endlich los: Die Fortimo AG baut die ersten Wohnungen im Dorfzentrum von Othmarsingen.

Vertretende der Gemeinde und der Fortimo graben die Zeitkapsel beziehungsweise den Zeitkoffer ein. Bild: Eva Wanner

Es ist ein Freudentag für die Bauherrin, den Gemeinderat, die künftigen Mieterinnen und Mieter, aber auch das Dorf Othmarsingen. Am Mittwochmorgen wurde der Grundstein gelegt für die erste von drei Etappen, in denen der «Mattenpark» entsteht. «Es freut mich mega, dass es endlich losgeht», sagte etwa Elias Züricher, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Fortimo.

Er spielte damit auf die Vorgeschichte des 25’000 Quadratmeter grossen Geländes im Dorfzentrum an. Die ist lang und leidig; schon seit 2008 bestünde eigentlich dank einer Umzonung die Möglichkeit, Gewerbe- und Wohnräume zu erstellen, seit zehn Jahren besteht ein Gestaltungsplan. Eigentümerwechsel, Investoren, die absprangen, ein Auf und Ab. 2020 dann übernahm aber die Fortimo. Vertretende der Firma haben gemäss Zürcher nach dem ersten Rundgang schon kurz entschlossen gesagt: Das kaufen wir.

Endlich geht etwas auf dem Gelände. Bild: Eva Wanner

Auch für die Fortimo eine «grosse Schuhnummer»

Sehr zur Freude der Gemeinde. «Gut Ding will Weile haben», sagte Vizeammann Albert Konrad. Es gehe nicht nur um den Baubeginn, das Projekt habe einen hohen Stellenwert für die Entwicklung der Gemeinde. Auch Zürcher hatte das Projekt als identitätsstiftend bezeichnet. Und eines, das mit total 171 Wohnungen (100 Miet- und 71 Eigentumswohnungen), Gewerberäumen und allenfalls einer neuen Gemeindeverwaltung auch für die bauerfahrene AG eine «grosse Schuhnummer» sei.

Um das zu würdigen, vergruben Vertretende der Fortimo AG, der Gemeinde, der am Bau Beteiligten sowie künftige Mieterinnen und Mieter gemeinsam eine Zeitkapsel. Beziehungsweise einen Koffer. Darin: Ein Weisswein aus dem Aargau, eine Dokumentation über das Projekt, eine Othmarsinger Dorfchronik sowie die aktuelle Ausgabe der Aargauer Zeitung.

Schon 35 von 40 Wohnungen vermietet

Die ersten Wohnungen sollen im Frühling/Sommer 2025 bezogen werden können, so die Fortimo AG. Es entstehen 40 Mietwohnungen von 2½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen. 35 davon seien bereits vermietet (aktueller Stand jeweils auf: www.mattenpark.ch). Das sei aussergewöhnlich, sagt Daria Bienz, die für die Erstvermietungen in Othmarsingen zuständig ist. Die gute Lage der Gemeinde sei aber sicher ein wichtiger Faktor für Mietinteressenten.

In der zweiten Etappe werden zwei weitere Mietshäuser gebaut. Ausserdem die Gebäude entlang der Kantonsstrasse mit den Retail- und Gewerbeflächen. In dieser Etappe soll auch das neue Gemeindehaus auf dem Areal gebaut werden – vorbehältlich der Zustimmung der Gemeindeversammlung. In der dritten und letzten Etappe werden dann noch fünf Häuser mit Eigentumswohnungen gebaut.