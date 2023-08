Othmarsingen Endlich fährt der Bagger auf: FC Othmarsingen bekommt sein Garderobengebäude doch noch Wegen der Bauteuerung musste der Neubau um ein Jahr verschoben werden. Dank Anpassungen wie einer Verkleinerung des gesamten Hauses ist der Bau nun finanziell machbar.

Freude über den Baubeginn bei allen Beteiligten (von links): Gemeindeammann Hans Rätzer, Gemeindeschreiberin Nicole Wernli, FC-Vizepräsident Bruno Byland, Baumeister Carlo Gischig, Massimo Portmann und Corina Baumgartner vom Architekturbüro Langenegger sowie FC-Präsident Beat Dünki. Bild: Eva Wanner

Mehrere Baumaschinen sind am Rande des Fussballplatzes in der Falkenmatt in Othmarsingen unterwegs. Die Revitalisierung der Bünz auf rund 875 Metern zwischen der ARA Falkenmatt und der südlichen Baugebietsgrenze der Gemeinde ist im Tun, und das schon seit April.

Ein bisschen ärgerlich sei es schon, dass der Kanton sein Projekt nun früher starten konnte als die Gemeinde ihres, findet Othmarsingens Gemeindeammann Hans Rätzer. Denn der Kredit über den Gemeindeanteil am Bünz-Projekt von 341’400 Franken wurde an der Sommergmeind 2021 gesprochen. An derselben Versammlung hat der Souverän auch die knapp 800’000 Franken für den Neubau des Garderobengebäudes für den FC Othmarsingen bewilligt. Der Bagger auf dem FC-Gelände fuhr nun aber erst gestern Montag auf.

Dach aus Holz statt Beton

Grund für die Verzögerung: die Bauteuerung. Als für zwei Drittel der Arbeiten am neuen Gebäude Offerten vorlagen, wäre der bewilligte Kredit schon um 60 Prozent überschritten worden. Letztes Jahr wurde das Projekt deshalb sistiert. Ein Problem sei gewesen, so erläuterte Rätzer, dass die Baufirmen sehr gut ausgelastet waren. Vor allem aber seien die Preise für Baumaterialien exorbitant gestiegen. Die Gemeinde habe deshalb beschlossen, abzuwarten und das Projekt zu optimieren.

Die Vertretenden des Architekturbüros nannten beim Spatenstich in groben Zügen, was an den Plänen angepasst wurde, um wieder auf das Niveau des bewilligten Kredits zu kommen. Die WC-Anlage wurde verkleinert, ebenso der Technikraum. «Es hat alles noch Platz, ist aber sehr eng», sagte Architektin Corina Baumgartner. Dank der Verkleinerung der Räume habe aber das ganze Haus um eineinhalb Meter «gestaucht» werden können. Das Dach wäre ursprünglich aus Beton gebaut worden, für das Vordach wären Stützen notwendig gewesen. Nun wird Holz verbaut, ein Vordach besteht zwar nach wie vor, es ist aber kleiner. Die Stützen erübrigen sich.

Die Teuerung im Baubereich mache sich natürlich nach wie vor bemerkbar, sagte Gemeindeammann Rätzer. Mit dem redimensionierten Projekt hoffe man aber, den bewilligten Kredit einhalten zu können.

«Der Verein wächst und wächst»

Der FC indes freut sich, dass es endlich losgeht. Präsident Beat Dünki sprach von einer langen Projektierungsphase; schon 2010 habe er sich erstmals mit dem Thema auseinandergesetzt. Er sei froh, dass nun gebaut wird, und wolle sich, lange Dauer hin oder her, bei der Gemeinde bedanken. «Das neue Gebäude ist eine massive Infrastrukturverbesserung für die Zukunft», sagte Dünki. Und eine notwendige, denn «der Verein wächst und wächst».

Das bestehende Gebäude reicht schon lange nicht mehr, es hat nur zwei Garderoben und eine gemeinsame Duschanlage. Frauen und Männer oder Kinder und Erwachsene nicht trennen zu können, das ist nicht mehr zeitgemäss. Ebenso wenig ist es die Elektroheizung im bestehenden Garderobengebäude. Das alte Garderobengebäude wird an die Wärmepumpe im neuen Gebäude angeschlossen.