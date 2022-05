Othmarsingen Döner statt Lösli: Aus dem Kiosk an der Hauptstrasse soll ein Take-away werden Baugesuchen liegen meistens die verschiedensten Unterlagen bei. Im Gesuch für eine Umnutzung, das in Othmarsingen aufliegt, ist aber eine besondere Beilage zu finden: Eine Speise- und Getränkekarte.

Aus dem Kiosk an der Hauptstrasse soll ein Take-away werden. Eva Wanner

Links eine vegane Back- und Kochstube inklusive Trommelautomat mit veganer Patisserie, rechts der Volg, mittendrin ein kleines Häuschen, in dem sich ein Kiosk befindet. Dieses kleine Gebäude an der Hauptstrasse in Othmarsingen soll zwar bleiben, aber zu etwas anderem werden: Einem Take-away. Das ist einem Baugesuch zu entnehmen, das aktuell und noch bis am 23. Mai in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden kann.

Auf den Plänen, die dem Gesuch beiliegen, ist eingezeichnet, was sich für rund 15'000 Franken am Gebäude verändern soll. Das bestehende Klimagerät soll demontiert wird, an seine Stelle kommt die Küchenabluft mit Lüftungsrohr durch das Dach. Ebenfalls neu sollen ein Grill, eine Fritteuse und eine Bain-Marie (ein Gerät, in dem Speisen warmgehalten werden) eingebaut werden.

Wichtig dürfte auch ein Gerät sein, dass sich längst nicht in allen Küchen befindet: ein Dönergrill. Denn nicht nur Pläne können auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden, sondern auch schon eine Speisekarte. Kebab, Falafel, Burger, Hotdogs, Chicken Nuggets und Fritten stehen darauf; aber auch Salate und Desserts, wie man sie von Lieferdiensten kennt (Schoggimousse und Tiramisu).

Gleich vis-à-vis vom geplanten Dorfzentrum

Weiterhin genutzt werden sollen offenbar die drei Parkplätze vor dem Kabäuschen. Ein Schild besagt, dass dort parkieren darf, wer zum Kiosk oder zur Kosmetik will - Letztere gibt es so an der Lenzburgerstrasse allerdings nicht mehr. Statt vegan die Haut behandelt, wird dort nun vegan gebacken und gekocht.

Vis-à-vis dem Kiosk liegt das Landgasthaus Pflug. Aber auch dieses ist nicht mehr, was es einmal war: Im September wurde die Restauranttüre geschlossen. Denn der «Pflug» liegt auf dem Areal, auf dem in den nächsten Jahren das Multimillionenprojekt Mattenpark gebaut werden soll, eine Überbauung mit elf Gebäuden und 171 Wohnungen. Döner und Chicken Nuggets gäbe es, wenn das Baugesuch genehmigt wird, also gleich gegenüber dem Platz, an dem das neue Dorfzentrum der Gemeinde entstehen soll.