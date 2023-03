Othmarsingen Becher stapeln im Wettbewerb: «CupMania» mit Profis und Anfängern Sport Stacking nennt sich das, worin sich Menschen weltweit messen. Am vergangenen Wochenende taten sie das in Othmarsingen.

Zum dritten Mal wurden in Othmarsingen Becher auf- und abgestapelt. Bild: zvg

Becher aufstapeln, abstapeln und das alles nicht nur präzise und in einer genauen Abfolge, sondern auch noch schnell. Trotz der tickenden Uhr gilt es also: Nerven bewahren – und eine ruhige Hand. So weit die Kürzestfassung dessen, was beim sogenannten Sport Stacking passiert.

Am Samstag fand das in Wettbewerbsform in Othmarsingen statt: Zum siebten Mal wurde das Sport-Stacking-Turnier «CupMania Switzerland» durchgeführt, zum dritten Mal in Othmarsingen, wie die Veranstaltenden in einer Mitteilung schreiben. Und weiter: «Im Teilnehmerfeld starteten viele Stacker des Schweizer Nationalteams, wovon einige in drei Wochen in Singapur an den Weltmeisterschaften starten werden». Die europäischen Meisterschaften finden gemäss Website der World Sport Stacking Association, also des Dachverbands für Sport Stacking, im August in Grossbritannien statt.

Mit diesem Video kündigten die Veranstalter die« CupMania» in Othmarsingen an.

Eine internationale Teilnehmerin

Aus diesem Land reiste denn auch die einzige internationale Teilnehmerin des Turniers an. Laura Beacom, in ihrer Heimat die schnellste Stackerin, hat sich in Othmarsingen bei den Frauen durchgesetzt und den Tagessieg geholt. Lukas Frank aus Baar im Kanton Zug gewann bei den Männern.

Turnierdirektor Yannik Tschan lässt sich in der Mitteilung mit den begeisterten Worten zitieren: «Es starten sowohl Anfänger wie auch Top-Cracks am selben Turnier, dies ist genial!» Das Niveau in diesem besonderen Sport werde immer höher, schwärmt er.

Tschans Highlight sei jeweils der sogenannte «Stack of Champions» am Tagesende. Dabei messen sich die schnellsten Teilnehmenden über alle Altersklassen nochmals: «Ich finde es unglaublich, wie viele neue Rekorde dabei aufgestellt und teils sogar erneut unterboten werden können», so der Turnierdirektor. Es werde sicher nicht das letzte Turnier sein, das er mitgestalte.