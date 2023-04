Othmarsingen Anwohnende kritisch gegenüber Mischzone: «Ich finde es verrückt, die Leute in einem ruhigen Quartier mit so etwas zu belasten» Feuerwehrlokal, Alterswohnungen, Parkplatz, Wohnungen: Die Nutzung eines Abschnitts an der Bahnhofstrasse ist divers. Ebenso sind es die Zonen. Dem will der Gemeinderat Abhilfe schaffen – und stösst auf Widerstand.

Auch Feuerwehrlokal (rechts im Bild, heute Zone für öffentliche Bauten) und Parkplatz (im Hintergrund, heute Arbeitszone) sollen auf Mischzone umgemünzt werden. Bild: Eva Wanner

Es ist erst Schritt eins. Zumindest für die Öffentlichkeit; der Othmarsinger Gemeinderat mit Unterstützung einer Planungskommission und das Planungsbüro arbeiten schon länger an der Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung. Das erste, aber nicht das letzte Mal dazu äussern kann sich die Bevölkerung beim Mitwirkungsverfahren.

Gleich zu Beginn dieses Verfahrens haben die Verantwortlichen am Mittwochabend zu einem Infoabend eingeladen. Und schnell wurde ob den emotionalen Voten klar, welcher Bereich wohl die meisten Schreiben provozieren wird: Umzonungen an der Bahnhofstrasse.

Anwohnende vor Immissionen schützen

Auf dem betreffenden Abschnitt sind heute unterschiedliche Zonen festgelegt. Ein grosser Parkplatz (auf der anderen Strassenseite gegenüber des Süsswarentechnologie-Unternehmens Disch AG) liegt in der Arbeitszone. Daneben befinden sich etwa das Feuerwehrlokal und die gemeindeeigenen Alterswohnungen in der Zone für öffentliche Bauten. Angrenzend wiederum ist die Wohnzone 2; dort ist aber unter anderem ein Ärztezentrum zu finden.

Der Gemeinderat möchte durchgehend Mischzone WG3 einführen. Screenshot: Planungsbericht

Der Gemeinderat möchte das alles zur gemischten Wohn- und Gewerbezone (WG3) ummodeln. Aus verschiedenen Gründen, wie Gemeindeammann Hans Rätzer und Planer Matthias Räber erklären. Es gehe etwa darum, die Anwohnenden vor Immissionen wie Lärm und Verkehr zu schützen. Denn die bestehende Arbeitszone erlaube mehr und grösseres Gewerbe als die Mischzone.

Das Feuerwehrlokal wäre von der Zonenänderung nicht tangiert. Und die Alterswohnungen «werden heute teilweise nicht mehr so genutzt, wie sie es einmal wurden», sagt Rätzer. Sie würden auch an Familien vermietet oder an eine Physiotherapie-Praxis – das widerspricht dem Zweck der Zone für öffentliche Bauten.

Bei allem gehe es auch darum, für die Zukunft flexibler zu sein, Kleingewerbe und Büros zulassen zu können, wenn gewünscht, so Räber. Die angrenzende Wohnzone ebenfalls zur WG3 umzumünzen, mache insofern Sinn, als dann ein kompletter Landstreifen in derselben Zone zu liegen käme.

Anwohnende fürchten Immissionen erst recht

Direktbetroffene Grundeigentümer wurden separat bereits informiert. Für den Mittwoch wurden die Gesamtbevölkerung und explizit Anwohnende eingeladen. Rund zwei Dutzend kamen – und hatte so einiges zu sagen.

Drei Sorgen plagen die Männer und Frauen: Lärm und Verkehr, den Gewerbe verursachen könnte, wenn es sich denn ansiedeln würde. Und die Tatsache, dass künftig dreigeschossig gebaut werden dürfte, wo heute nur zwei Geschosse möglich sind. «Ich finde es verrückt, die Leute in einem ruhigen Quartier mit so etwas zu belasten», sagte etwa eine Frau. Jemand anderes meinte, wenn auf Mischzone umgemodelt würde, steigen die Bodenpreise und man ziehe Käuferschaft an, die Mehrfamilienhäuser oder Gewerberäume bauen möchte. Einfamilienhäuser habe es dann bald keine mehr.

Aus den vielen Voten liessen sich verschiedene Alternativ-Vorschläge herauskristallisieren: Alles zur Wohnzone W2 oder aber zur Wohn- und Gewerbezone WG2 umzonen. Ob weitere Vorschläge gemacht werden und wie praktikabel diese sind, wird sich weisen.

Parkplätze für den Fussballplatz

Nachdem das Thema Bahnhofstrasse erschöpft war, verliess deren Anwohnende die Veranstaltung. Es wurde ruhiger um die restlichen geplanten Umzonungen.

25 Aren sollen so abgetauscht werden, dass der Fussballplatz Parkplätze erhält. Bild: Screenshot Planungsbericht

Eine kleine Änderung erfahren soll der Fussballplatz. 25 Aren Land in der Zone für öffentliche Bauten, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird, und an den Trainingsplatz grenzt, soll abgezwackt werden. Dafür würde ein gleich grosses Stück so an den eigentlichen Fussballplatz angehängt, dass dort ein grösseres, normkonformes Fussballfeld und zusätzliche Parkplätze erstellt werden können. Das, so Gemeindeammann Rätzer, würde den Parkplatz-Mangel zumindest entschärfen.

Aufgenommen wurde ein Begehren der Kirchgemeinde: Der Blätz vis-à-vis von Kirche und Friedhof, auf dem das Kirchgemeindehaus steht, soll zu Kern- und Wohnzone 2 werden. Wohnraum zu bauen, wäre dann möglich, allerdings: Der Ortsbildschutzperimeter wird auf die gesamte Parzelle ausgeweitet, was höhere Anforderungen an allfällige Neubauten stellt. Anwesende Vertreter der Kirchgemeinde bedankten sich, dass der Wunsch aufgenommen wurde.