Othmarsingen 3,3 Millionen Franken um einen Fehler zu korrigieren: Bünz soll wieder natürlicher fliessen Fauna, Flora und Menschen haben aktuell nicht viel von der Bünz, wie sie durch Othmarsingen fliesst. Dies, weil sie vor rund 90 Jahren in ein schnurgerades Bachbett gezwungen wurde. Nun soll sie revitalisiert werden.

Schnurgerade fliesst die Bünz durch Othmarsingen – das tut der Natur nicht gut. zvg

1930 wurde die Bünz in ein Korsett gezwängt. Begradigt nennt sich das, was mit dem Gewässer angestellt wurde, das im oberen Freiamt entspringt und nach 30 Kilometern bei Wildegg in den Aabach und dann in die Aare fliesst.

Die Begradigung war ein Fehler, wie sich schon seit geraumer Zeit zeigt. Das ist einer Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat zu entnehmen, in der es um einen Kredit für die Renaturierung der Bünz in Othmarsingen geht. Darin heisst es: «Für natürliche Elemente wie Kiesbänke, ufernahe Bäume und Totholzansammlungen fehlt seither schlichtweg der Raum.

Insgesamt besteht ein hohes Lebensraumdefizit für alle an Gewässer gebundene Lebewesen.» Ein weiteres Problem ist, dass sich das Wasser im Bach im Sommer schnell erwärmt. Dies aus Mangel an Ufergehölz und weil die Gewässersohle zu breit und zu flach ist. Wärme wiederum ist ein weiterer Stressfaktor für Fische.

Zu guter Letzt habe die Bünz nicht nur für die Fauna, sondern auch für die Bevölkerung wenig zu bieten. Sie sei als Naherholungsgebiet im heutigen Zustand «trotz Lage und Potenzial wenig attraktiv und unbedeutend».

Othmarsingen und Hendschiken haben Geld schon gesprochen

Der Fehler von vor 90 Jahren soll nun korrigiert werden – für knapp 3,3 Millionen Franken (ursprünglich war von knapp 3 Millionen Franken die Rede gewesen). Hendschiken hat ihren Kostenanteil von 15'000 Franken gutgeheissen, die Gemeinde Othmarsingen ihren von rund 340'000 Franken. Der Kanton wird sich mit rund 260'000 Franken beteiligen. Den grössten Brocken von rund 2,6 Millionen Franken und damit 80 Prozent der Kosten trägt der Bund. Der Grosse Rat muss dennoch über einen Verpflichtungskredit über die gesamten rund 3,3 Millionen Franken befinden.

Investiert wird das Geld in die Revitalisierung des rund 875 Meter langen Bünz-Abschnitts zwischen der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Falkenmatt und dem Siedlungsgebiet von Othmarsingen. Der Bachlauf auf dieser Strecke wird aufgeweitet, das Ufer abgeflacht. Die Aussenkurven der Böschung werden beispielsweise durch Wurzelstöcke oder sogenannte Raubäume (Totholz) gesichert, um Erosionen vorzubeugen. Ausserdem bieten solche Strukturen Unterstände für Fische. Auch der Mensch soll auf seine Kosten kommen: Ein unbefestigter Trampelpfad wird erstellt und auf Höhe Fussballplatz ein flacher Uferbereich, über den man ans Wasser gelangen kann.

Um all das umzusetzen, braucht es auch Land. Die bestehende Gewässerparzelle ist gemäss Botschaft rund 1,37 Hektaren gross – der projektierte Gewässerraum hingegen über 3 Hektaren. Der grösste Teil der Differenz-Fläche wiederum ist Fruchtfolgefläche. Der Regierungsrat ist optimistisch: «Die Abteilung Landschaft und Gewässer des Departements Bau, Verkehr und Umwelt verfügt im und ausserhalb des Meliorationsperimeters Landwirtschaftsflächen in ausreichender Grösse und Qualität, um gleichwertigen Realersatz zu leisten.»