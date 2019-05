Strom, Wasser, Kommunikationsnetze, Dienstleistungen etwa im Bereich Bauverwaltung: Die Regionalen Technischen Betriebe (RTB) mit Hauptsitz in Wildegg sind ein Grundversorger wie beispielsweise die SWL oder die Eniwa – einfach ohne Gas. Der Strompreis ist in Möriken-Wildegg und Niederlenz deutlich tiefer als in Lenzburg und Aarau (SAW vom 13. 10. 2018). RTB-Geschäftsführer Laszlo Körtvelyesi ist Chef von 37 Mitarbeitern (28 Vollzeitstellen). Davon sind 24 direkt von den RTB angestellt und 11 von den beiden Verbandsgemeinden (plus 2 Lernende). Die RTB bezeichnen sich als grösster unter den kleinen Aargauer Energieversorgern. Und sie sind kerngesund. Die Eigenkapitalquote beträgt 74 Prozent (Eniwa 57,4 %), seit der Jahrtausendwende wurden jährlich 1,17 Millionen Franken in die Modernisierung investiert.

Neu eine Konzessionsabgabe

Die RTB haben aus Sicht ihrer Besitzer, der beiden Gemeinden Möriken-Wildegg und Niederlenz (je 50 Prozent), nur einen Makel: Sie haben eine nicht mehr zukunftsgerichtete Rechtsform. Und das soll nun geändert werden, wie die Gemeindeammänner Hans-Jürg Reinhart und Jürg Link am Samstag an einer Medienkonferenz erklärten. Am 14. Juni sollen in beiden Orten die Gemeindeversammlungen die Umwandlung der RTB in eine Aktiengesellschaft genehmigen.