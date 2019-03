Früher Abend auf dem Hallwilersee. Ein Boot teilt das Wasser. Sanfte Wellen entstehen, in ihnen spiegelt sich das Orange-Rot des Sonnenuntergangs. An Bord sind Erwin Hert und Martin «Tinu» Fischer. Hert ist Präsident des Sportfischervereins Hallwilersee, Fischer der Vizepräsident. «An solchen Abenden ist meine Arbeit besonders schön», sagt Fischer und blickt aufs Alpenpanorama. Er ist 57 Jahre alt, wohnt in Tennwil und arbeitet als Chauffeur. Er sagt, dass er fast seine ganze Freizeit am See und in der Brutanstalt verbringt.

Dort werden Felchen und Hechte gezüchtet. Sie ist eine von drei Brutanstalten am Hallwilersee. Die anderen zwei sind beim «Delphin» in Meisterschwanden und in Birrwil. Nur die beim «Delphin» wird von Berufsfischern geführt. Und jene des Sportfischervereins Hallwilersee in Meisterschwanden, gleich beim Hotel Seerose, feiert wie der Verein am Samstag ihr 50-Jahr-Jubiläum.