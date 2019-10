Ohne Baumwolle wärs brenzlig geworden: Wie sich Boniswil zu einem Pionierzentrum entwickelte

Das war vor 300 Jahren, anno 1719. Der Moment grösster Not, in dem die Berner Herren die Manufaktur-Ordnung erlassen; die rechtliche Grundlage für die Einführung der Baumwolltuchindustrie im Berner Aargau. Es ist der Moment, in dem sich Boniswil zum Pionierzentrum eines Industriezweiges mausert.

Boniswil Wanderausstellung im Saalbau, 19./20. und 26./27. Oktober 2019, 11 bis 16.30 Uhr. Vernissage am 18. Oktober, 18.30 Uhr, mit Vortrag. Reinach Vortrag in der BrauGarage, 8. November, 19 Uhr. Schmiedrued Wanderausstellung im Webereimuseum, Mai bis August 2020. Lenzburg Wanderausstellung im Müllerhaus im September 2020. Schloss Hallwyl Wanderausstellung im Oktober 2020.

Was im Seetal Rudolf Holliger ist, sind in Menziken seine Schwäger, die Brüder Martin und Samuel Weber. Ab 1725 ziehen sie auch in Reinach im Schneggli und im Grossen Schneggen eine Tuchfabrikation auf. «Von Menziken und Boniswil aus verbreiteten sich Spinnereien und Webereien epidemieartig über den grössten Teil des Berner Aargaus und die angrenzenden Gebiete», schreibt Heidi Neuenschwander in der Stadtgeschichte von Lenzburg. Lenzburg entwickelte sich zum Verlagszentrum und Speditionssammelpunkt für weisse und bedruckte Baumwolltücher.

Ohne Baumwollindustrie sähen das Seetal, das Wynen- und Ruedertal anders aus. Grund genug für ein Täler-übergreifendes Projekt: Nebst der Historischen Vereinigung Seetal beteiligen sich der Verein Hansjakob-Suter-Sammlung, das Museum Burghalde in Lenzburg, das Museum Schneggli in Reinach, das Webereimuseum Ruedertal in Schmiedrued und Museum Aargau mit dem Schloss Hallwyl an der Wanderausstellung. Dies im Rahmen des Aargauer Themenjahrs #zeitsprungindustrie.

Von Wynentaler Schlitzohren und erbosten Berner Herren

Die Besucher der Ausstellung erfahren nicht nur etwas zur Geschichte der Baumwollindustrie und bekommen historische Gegenstände zu sehen. «Wir wollen den Besuchern zeigen, wie mühselig und aufwendig es war, in der Baumwollindustrie zu arbeiten», sagt Humbel. Deshalb dürfen sie anpacken: Karden, Spinnen, Spulen, Haspeln, Weben, sogar Drucken können sie, mit alten Druckstöcken.