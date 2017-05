Die Neuerungen rund um das Jugendfest-Rahmenprogramm in Lenzburg geben in der Stadt zu reden. Das Hotel Krone, Caterer des Jugendfest-Znacht auf der Schützenmatte, sieht viel Potenzial für den Festbetrieb auf der «Schützi» und plant dort den Ausbau des Rahmenprogramms.

Hingegen gibt es offenbar Missverständnisse zu den Aktivitäten und Öffnungszeiten am Festwochenende in der Stadt. Dabei geht es vor allem um den Festbetrieb in der Innenstadt nach dem Feuerwerk am Freitagabend. Stadträtin Heidi Berner präzisiert eine frühere Meldung in der az. Diese hatte verschiedentlich den Eindruck erweckt, dass mit dem Erlöschen des letzten Feuerwerkskörpers am Himmel auch die Restaurants in der Innenstadt geschlossen werden. Es sei keinesfalls so, dass der Stadtrat das Jugendfest nach Ende des Feuerwerks abklemmen und die Beizen schliessen wolle, erklärt Stadträtin Berner. «Die ansässigen Restaurants werden wie bis anhin bis morgens um 2 Uhr offen haben können», erklärt sie.

Was der Stadtrat hingegen unterbinden wolle, so Berner, sei das Weiterführen eines Festbetriebes analog dem Zapfenstreich am Donnerstagabend. Von Dritten geführte mobile Bars und laute Musik hatten in den vergangenen zwei Jahren die Rathausgasse bis in die Morgenstunden hinein zusätzlich beschallt. Das sei nicht im Sinne der Jugendfesttradition, sagt Heidi Berner, und sei bei den Innenstadt-Bewohnern nicht überall gut angekommen. Stadträtin Berner unterstreicht jedoch: «Es wird weiterhin möglich sein, nach dem Feuerwerk in der Innenstadt gemütlich einen Schlummerbecher zu trinken. Auch das gehört zur guten Jugendfesttradition.» (str)