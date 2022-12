Obergericht Feuer in der Küche: Sie hat den Herd kaum «unbewusst, etwa mit dem Gesäss» eingeschaltet Auch die zweite Instanz spricht eine Frau aus dem Bezirk Lenzburg schuldig. Sie hat den Herd angelassen, worauf die Küche Feuer fing und ein Sachschaden von rund 22'000 Franken entstand. Die Frau verlor den Grossteil ihrer Besitztümer – und war nicht Hausratsversichert.

Exklusiv für Abonnenten

Auch das Obergericht verurteilte die Frau, sah aber von einer Bestrafung ab. zvg

Es klingt ein bisschen wie der Anfang eines Hercule-Poirot-Krimis. Sie (nennen wir sie A.) will den Herd nicht eingeschaltet haben. A. war es aber, welche die Wohnung im Bezirk Lenzburg als letzte verlassen und den Schlüssel hinter sich gedreht hatte. Und unbestritten ist auch, dass es in der Küche zu einem Brand kam, weil eben eine Herdplatte nicht abgeschaltet worden war.

Anders als bei Hercule Poirot taucht aber weder ein rachsüchtiger Fremder noch ein verschmähter Verwandter auf, der für den Sachschaden von knapp 22'000 Franken verantwortlich ist. Sowohl das Bezirksgericht Lenzburg als erste wie auch das Obergericht als zweite Instanz kamen zum Schluss: A. selbst hat den Herd an- und nicht wieder abgestellt.

Wer auftaucht, ist ein Feuerwehrmann, der als Zeuge ausgesagt hat. Die Türe sei an diesem Januarmorgen im Jahr 2019 verschlossen gewesen, die Feuerwehr habe sie deshalb aufbrechen müssen. Er sei sich zu 100 Prozent sicher, dass der Herd eingeschaltet war und er ihn ausgeschaltet habe. Die Spuren, so ist dem Urteil des Obergerichts zu entnehmen, stützen diese Aussage: «Als Brandursache wurde folglich eruiert, dass die eingeschaltete Herdplatte die Pressspanplatte und die aus Holz bestehenden Unterbauten in Brand gesetzt hatte.»

Wann hat sie wo Spaghetti gegessen?

Aber eben: A. zeigte sich beim Bezirksgericht überzeugt, dass sie den Herd an diesem Morgen nicht eingeschaltet hatte. Sie habe am Vorabend des Brandes Spaghetti gekocht und den Herd ausgeschaltet. Am Morgen danach habe sie nur noch die Reste aus der Pfanne gekratzt und gegessen.

Anders klang die Spaghetti-Geschichte dann bei der Berufungsverhandlung: Sie habe die erste Portion Spaghetti am Boden neben ihrem Schlafplatz gegessen, sagte sie dort aus. Die zweite Portion dann am selben Ort, aber aus der abgekühlten Pfanne. «Am Morgen habe sie direkt von ihrem Schlafplatz aus die Resten herausgekratzt», heisst es im Urteil. Nur: Die Pfanne, in der sie nach eigenen Angaben die Spaghetti gekocht hatte, ist auf den Fotos vom Brandort zu sehen – direkt neben dem Kochfeld.

A. wollte darauf hinaus, dass sie sich gar nicht in die Nähe des Herds begeben hatte. Denn dem Bezirksgericht Lenzburg hatte sich die Frage gestellt, ob sie den Herd «unbewusst, etwa mit dem Gesäss» eingeschaltet hatte. Das sei nicht möglich, sagte A., auch, weil die Drehknöpfe schwer zu bedienen seien. Auch das Obergericht stellt fest, dass sich für diesen Vorgang keine Beweise finden lassen.

Ihren gesamten Besitz verloren

Gemäss ihren Angaben hat A. beim Brand ihren gesamten Besitz verloren. Einige Bücher habe sie retten können, das meiste andere aber, beispielsweise ihre Kleider, sei verfärbt oder verbrannt. A. war nicht hausratsversichert, sie scheine in persönlicher wie finanzieller Hinsicht durch die Tat schwer betroffen, heisst es im Urteil.

Das Obergericht kommt zum selben Schluss wie die Vorinstanz: A. ist schuldig der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst, von einer Bestrafung und einem Eintrag im Strafregister wird aber abgesehen. Die Kosten für ihren amtlichen Verteidiger gehen auf die Staatskasse. Bezahlen muss sie rund 1200 Franken für das Verfahren in Lenzburg, 900 Franken Anklagegebühr sowie weitere rund 2200 Franken für das Verfahren am Obergericht.