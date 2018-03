In Oberentfelden konnte die im Herbst neu gewählte Frau Vizeammann Monique Gammeter (46, SVP) ihr Amt überraschend aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Neu soll die SP-Gemeinderätin Petra Huckele (50) Vizeammann werden.

Sie gehört dem Gemeinderat seit vier Jahren an. Und als Gemeinderätin soll am kommenden Wochenende Priska Ott (51, SVP) gewählt werden. Die fünffache Mutter engagiert sich unter anderem als Stadtführerin in Aarau.

Hendschiken hat einen schwierigen Wahlherbst mit vielen anonymen Flugblättern und üblen Verdächtigungen hinter sich. Schliesslich gelang es am 26. November, einen ganzen Gemeinderat und mit Sabina Vögtli (SP, 55) eine Gemeindepräsidentin zu wählen.

Jetzt fehlt noch ein Vizeammann. Die Ausgangslage ist einigermassen brisant: Es treten zwei Neu-Gemeinderäte gegeneinander an: SVP-Parteipräsident Bruno Steiner (56) und sein Parteikollege Peter Kuster (42). Auch jetzt gab es wieder ein Störmanöver mit einem anonymen Flugblatt. (uhg)