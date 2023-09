Obere Mühle Lenzburg «Gerade eben war er noch hier»: Alterszentrums-Leiter ist überraschend kurz vor seiner Pensionierung gestorben Er brachte das bunte Leben ins Alterszentrum Obere Mühle, scheute sich aber auch nicht, den Finger auf wunde Punkte in der Pflege zu legen. Nun ist Michael Hunziker gestorben. Ein Nachruf.

Das Alterszentrum Obere Mühle sei das Lebenswerk von Michael Hunziker gewesen, schreiben seine Mitarbeitenden im Nachruf. Bild: Fritz Thut / LBA

Mitarbeitende sowie Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Obere Mühle in Lenzburg müssen eine schlimme Nachricht verdauen: Zentrumsleiter Michael Hunziker ist am vergangenen Donnerstagabend völlig unerwartet verstorben. «Gerade eben war er noch hier, und wies uns an, das Gut zum Druck für die ‹Mülizytig› zu erteilen», schreiben die Mitarbeitenden. «‹Eine schöne Ausgabe wird es›, waren seine letzten Worte. Er nahm seine Mütze und schritt von dannen.»

Wie Verwaltungsratspräsidentin Franziska Möhl erklärt, übernimmt nun Hunzikers Stellvertreterin interimistisch die Leitung des Alterszentrums Obere Mühle. Bereits vor einigen Wochen war der Rekrutierungsprozess für Hunzikers Nachfolge gestartet. Denn - besonders bitter: Er wäre nächsten Frühling pensioniert worden.

Hunziker war fast sein ganzes Berufsleben im Bereich Langzeitpflege tätig, die letzten rund 16 Jahre im Alterszentrum Obere Mühle. Es sei sein Lebenswerk gewesen, schreiben die Mitarbeitenden im Nachruf. «Er hat es mit viel Enthusiasmus, Weitsicht und sozialem Engagement geführt.» Nie habe er sich gescheut, die Stirn zu bieten, wenn es notwendig war. «Er war ein grosszügiger und selbstbewusster Chef, der gerne seine Positionen einbrachte, sei es beim Verwaltungsrat, den Verbänden oder bei politischen Themen.» Auch Franziska Möhl sagt: «Wir haben ihn als sehr guten Kenner, aber auch Kritiker des Aargauer Gesundheits- und Pflegewesens geschätzt.»

Tatsächlich gab Hunziker auch der AZ oft Interviews - weil er um die Wirkung wusste, die sich ergibt, wenn Fachleute von der Front hinstehen und den Finger in die Wunde legen. Gerade in der Coronazeit gab es viel zu sagen. Und erst vor einem Jahr kritisierte er die Situation in der Pflege in seinem «Mülizytig»-Editorial scharf. Im AZ-Interview sagte er: «Wir müssen wir uns als Gesellschaft überlegen, ob uns die Pflege betagter Menschen wirklich am Herzen liegt und uns auch etwas wert ist. Oder ob wir in Zukunft einfach nur klatschen wollen, wenn jemand den 80. Geburtstag feiert.»

Hunziker verstand es auch, immer wieder buntes Leben ins Alterszentrum zu holen. Einst konnte er beispielsweise Alt Bundesrat Adolf Ogi für ein Referat gewinnen, für den 3. Oktober ist Pepe Lienhard in den «Müliträff» geladen und Ende Oktober soll sogar eine grosse «Stubete» mit dem Hackbrett-Star Nicolas Senn stattfinden. Das wird der Chef nicht mehr erleben. Im Nachruf heisst es: «Wir, die Angestellten, verneigen und bedanken uns bei Michi.»