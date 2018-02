«Zuerst bin ich erschrocken», sagt Heidi Stekhoven aus Erlinsbach, «nur Eisenbahnen und Autos.» Doch wer sucht, findet auch Dinge, die eine Grossmutter ihren Grosskindern schenken kann. Die Spielzeugbörse hat Sachen für den Schnäppchenjäger – wenn er sich denn genug Zeit nimmt – aber auch für den Sammler von Raritäten. Die haben allerdings ihren Preis.

Vor allem ermöglicht ein Besuch der Vianco-Halle in Brunegg einen ungezwungenen Gang zurück in die Kindheit. So ist Rentner Herbert Scherer aus Triengen daran, seine wohl bald 40 Jahre lang brachliegende Eisenbahnanlage wieder in Betrieb zu nehmen. «Die Teile werden nicht mehr hergestellt», sagt er, und mit etwas Glück findet er etwas. Zum Beispiel einen Güterwagen. Den hatte er, im Gegensatz zu anderen Gegenständen, nicht auf seiner Einkaufsliste.

Sändelispielzeug wird zu Rarität

Dinky Toys, Matchbox, Corgi Toys: Das sind die kleinen Modellautos, mit denen die heutigen Rentner seinerzeit im Sandkasten gespielt haben. Reinhard Schaffner aus Staffelbach erinnert sich an sein erstes Fahrzeug, einen Lastwagen, der beim Sändele verschollen sei. Heute ist er da, um einen Teil seiner Sammlung an den Mann (vor allem) oder an die Frau (seltener) zu bringen. «Aus Platzgründen» will er sie loswerden. Doch gut Ding hat seinen Preis. 10 Franken muss er schon haben für den Nissan Sportwagen.

Raritäten sind, dem Preis nach zu urteilen, etwa ein BMW 1500 von Dinky Toys, in Frankreich hergestellt, für 58 Franken. Oder ein VW Käfer, britischer Herkunft, der trotz Kratzspuren 78 Franken kostet. Oder ein Austin Healey, rechtsgesteuert, mit Fahrer drin: 95 Franken. Sammlerstücke halt. Die Verkäufer geben sich alle Mühe, polieren Autodächer und beraten gerne. «Ich suche einen Tesla», fragt ein junger Mann. «Den gibts noch nicht», sagt der Verkäufer.

Eine Auslage von Bubenträumen

Der Kenner sieht sofort Unterschiede in der Machart: Metall- oder Kunststoffplatte als Boden? Augenweiden, aber auch mechanische Kabinettstücke sind die Blechspielzeuge, die Max Schenk aus Aegerten anbietet. Flugzeug, Töff, Auto, Boot, Karussell, Apollo-Raumschiff. Das zaubert ein Erinnerungslächeln auf so manches Männergesicht. «Halt Bubenträume», sagt Max Schenk. Dass solche Sachen kaum mehr produziert werden – im Zeitalter von Spritzguss und Plastik – ist eine Tatsache. Und dem Preis solcher Spielsachen vielleicht förderlich.

Nicht in erster Linie auf Gewinn aus ist der Stand, wo George Schmitz mit zwei Klienten der Stiftung Lebenshilfe Reinach Material für Modelleisenbahnen wohlfeil anbietet. Schmitz betreut in Freiwilligenarbeit eine Bastelgruppe, die sich mit der Eisenbahn beschäftigt. «Wir können nicht alles gebrauchen», sagt er, und den Klienten mache der Kundenkontakt Spass. Die Stiftung erhalte zuweilen ganze Anlagen, die dann in Menziken aufgestellt würden.

Günstig zu alten Bilderbüchern oder Puzzles kommt man bei Rosmarie Kündig aus Schöftland. «Meine Mutter hat geräumt; ich habe selber keine Kinder», sagt sie, die Reinhard Schaffner beim Verkauf seiner Automodell-Sammlung hilft. Trouvaillen? Ein uraltes Schnipp-Schnapp? Ein englisches Schnittmuster für Barbiekleider? Fachhandel trifft auf Flohmarkt.