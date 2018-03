Hintergrund der Auflage ist die Revision des kommunalen Überbauungsplans «Ortskernplanung». Er ist seit 1994 in Kraft und wird nun aktualisiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Abstand von Gebäuden zu den Strassen. «Je präziser der Strassenraum definiert ist, desto kontrollierter fliesst der Verkehr», sagte der damalige Gemeinderat Gianni Asquini bereits letzten Sommer gegenüber der AZ.

Parkplätze verlagern

Grundsätzlich gilt für Häuser an Kantonsstrassen ein Abstand von mindestens sechs Metern, während an Quartierstrassen auch geringere Abstände möglich sind. Das führe in Seengen vereinzelt dazu, dass der grosse verlangte Abstand zur Kantonsstrasse zum Beispiel für Parkplätze genutzt wird, führt die Gemeinde in den Unterlagen aus. In der Kernzone sollen deshalb in Zukunft auch kleinere Abstände zur Kantonsstrasse möglich sein. So will die Gemeinde Seengen erreichen, dass Parkplätze wieder vermehrt von den Hauptverkehrsadern abgewandt an die Quartierstrassen gebaut werden, damit der Verkehr auch auf der Kantonsstrasse flüssiger und sicherer wird.

Geht das Einwendungsverfahren ohne eine Einwendung vorüber, muss anschliessend noch der Kanton der revidierten Sondernutzungsplanung zustimmen. «Wenn es weiter keine Einwendungen gibt, dann hoffen wir, dass die neue Planung bis im Sommer rechtskräftig wird», sagt Gemeindeschreiber Hans Schlatter.