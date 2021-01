Nikin-Gründer sagt: «Es kann schon schlaflose Nächte geben, wenn man für so viele Leute Löhne zahlen muss»

Der Kleiderbrand Nikin ist eines der Aushängeschilder der Schweizer Start-up-Szene. Rasantes Wachstum, junge Kundschaft, Kombination von Coolness und Sinnhaftigkeit, Auszeichnungen für die Gründer – alles blitzt und blankt. Wenigstens von aussen. «Die Start-up-Welt wirkt immer so glamourös, so dynamisch, so anziehend», sagt Nicholas Hänny, CEO von Nikin.

Doch es gibt eine andere Seite, auch das mussten die beiden Nikin-Gründer erfahren. Das Start-up-Leben abseits des Scheinwerferlichts. Sie arbeiteten Hunderte von Stunden, ohne auch nur einen Franken Lohn zu kassieren. Noch 2018, als der Umsatz von 300'000 auf 2,5 Millionen Franken anstieg und sie zehn Angestellte hatten, zahlten sie sich keinen Franken aus.

Hänny selbst hat da neben dem Studium und dem Start-up noch 40 Prozent bei der Swiss gearbeitet. Er erinnert sich: