Niederlenz/Meisterschwanden «Frischer geht es nur beim Biobauern direkt»: Der Velokurier bringt das Gemüse an die Haustüre Der Bio-Onlinehändler Mahler & Co. spannt mit der Stiftung Gärtnerhaus zusammen. Deren Klientinnen und Klienten liefern Gemüse und Früchte mit Cargo-E-Bikes aus. Das Einzugsgebiet kann nun vergrössert werden in der Region Seetal.

Jeweils am Dienstag- und Mittwochnachmittag beliefern die Velokuriere die Kundschaft in – neu – insgesamt 18 Dörfern. Screenshot

Chinakohl und Rüebli, Zwiebeln und Kürbis, Äpfel und Feigen – zusammengestellt ganz nach dem persönlichen Geschmack: Die beliebten Bioboxen liefert der Bio-Onlinehändler Mahler & Co. mit Sitz in Niederlenz direkt an die Haustüre. Saisonal und klimaneutral, lautet das Motto.

In Lenzburg und Umgebung setzt das umtriebige Unternehmen deshalb auf den Velokurierdienst der Stiftung Gärtnerhaus aus Meisterschwanden. Ab kommender Woche kann das Einzugsgebiet erweitert werden in der Region Seetal. Die Freude ist gross bei Corinne Mahler, die für das Marketing zuständig ist. Denn einerseits sollen die Bioprodukte möglichst frisch und möglichst schnell bei der Kundschaft ankommen, andererseits soll – «wo Bio draufsteht» – möglichst wenig Abfall generiert werden.

Cargo-E-Bikes über Crowdfunding finanziert

Zur Geschäftsphilosophie gehöre, sowohl ökologische Grundsätze als auch soziale Anliegen ins Zentrum zu stellen, fährt Corinne Mahler fort. Die Idee eines Velokurierdiensts, blickt sie zurück, sei exakt vor einem Jahr umgesetzt worden. Finanziert über ein Crowdfunding, konnten zwei Cargo-E-Bikes angeschafft werden von der Stiftung Gärtnerhaus. Diese bietet professionell betreute Wohn- und Arbeitsplätze für über 80 psychisch beeinträchtigte Menschen an.

Vom Feld bis an die Haustüre: So funktioniert die Zusammenarbeit. Youtube

Jeweils am Dienstag- und Mittwochnachmittag fahren die Klientinnen und Klienten die Bestellungen mit frischem Gemüse und frischen Früchten aus – neu in insgesamt 18 Dörfern, von Rupperswil über Möriken-Wildegg und Wohlenschwil bis Boniswil und Fahrwangen.

Natürlich herrsche vor der Erweiterung des Einzugsgebiets etwas Nervosität bei den Klientinnen und Klienten der Stiftung Gärtnerhaus. Aber: «Die Prozesse stehen», sagt Corinne Mahler. Und:

«Durch die Erfahrungen des vergangenen Jahres konnten wir bereits viel lernen.»

Schön sei vor allem, fügt sie an, dass die Menschen auf diesem Weg in die Arbeitswelt treten können. Die Kundschaft jedenfalls, lautet ihr Fazit, sei dankbar und begeistert, die Dienstleistung werde geschätzt.

So wird auf den Velokurierdienst aufmerksam gemacht. zvg

Die Velokuriere ihrerseits – im Einsatz sind immer zwei parallel – erleben die neue Tätigkeit als bereichernd, ihre Selbstständigkeit werde gefördert. «Sie kennen mittlerweile viele unserer Kundinnen und Kunden. Es hat schon sehr schöne Begegnungen gegeben – einmal mehr eine Bestätigung für das Projekt.»

Food-Waste kann vermindert werden

Eine technische Herausforderung habe im Vorfeld im Onlineshop bestanden, führt Corinne Mahler aus. Nur der Kundschaft, die im entsprechenden Liefergebiet wohnt, darf die Velokurierfunktion angezeigt werden. «Dies konnten wir lösen», stellt Corinne Mahler fest. Möglich ist als Alternative die Lieferung per Dispobox mit der Post. Die Kundschaft kann also wählen, ob sie die Bestellung per Velokurier am Dienstag- oder Mittwochnachmittag an der Haustüre haben will oder per A-Post am Folgetag.

Breites Sortiment: Ab Ende Monat werden neu auch Biokühlprodukte angeboten. zvg

Die Lieferungen erfolgen in Papiersäcken und wenn nötig – bei nässenden Produkten – in ökologischen Beuteln aus Zuckerrohr. Ab Ende dieses Monats übrigens werden neu auch Biokühlprodukte angeboten und in einem natürlichen, mehrwegfähigen Isolationsmaterial – konkret handelt es sich um Schafwoll-Matten – transportiert.

Die Lieferkette der Biobox, schwärmt Corinne Mahler, sei fantastisch. Mahler & Co. erhalte top Gemüse und Früchte von ihren Bioproduzenten, das gleichentags kommissioniert wird. «Frischer geht es nur beim Biobauern direkt.» Als weiterer Vorteil könne Food-Waste vermindert werden, «was uns sowieso ein grosses Anliegen ist».

Angeschafft werden konnten zwei Cargo-E-Bikes. Youtube

Nachhaltigkeit sei bei Mahler & Co. nicht einfach ein Marketinginstrument, sondern gehöre zur Firmen-DNA, sei in den Firmengrundsätzen verankert, unterstreicht sie.

Der Velokurierdienst, antwortet sie auf die Frage nach den Erwartungen, soll wirtschaftlich, sozial und umwelttechnisch Früchte tragen. Ein Ziel sei selbstverständlich ebenfalls, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner der Region Lenzburg-Seetal das Frische-Angebot kennen lernen und dass die Lieferung per Velokurier noch bekannter werde.