Niederlenz Zwischen Kleidungsstücken und Kunsthandwerk: «380grad» heisst ihr neues Projekt Theres Ackle, Maya Pfister und Corinne Zemp richten sich neu in einem grosszügigen Gewerberaum auf dem Hetex Areal in Niederlenz ein. Sie sagen, was es mit dem Namen «380grad» auf sich hat, was zu erwarten ist – und was sie überrascht hat.

Im grosszügigen Gewerberaum auf dem Hetex Areal lancieren sie ihr neues Projekt: Corinne Zemp, Maya Pfister (hinten) und Theres Ackle (rechts). Bild: zvg

Es ist ein Verkaufsladen und Kunstatelier, ein Begegnungsraum und Malort. Eine runde Sache und etwas mehr, versprechen die Initiantinnen Theres Ackle, Maya Pfister und Corinne Zemp. Daher kommt der Name «380grad» für ihr neues Projekt auf dem Hetex Areal in Niederlenz.

Stühle und Tische stehen im hellen, grosszügigen Gewerberaum im Obergeschoss. Einige Gestelle warten auf den Aufbau, einige Blusen und Hosen hängen daneben schon an Bügeln. Der Verkauf von Secondhand-Kleidern für Kinder und Erwachsene wird ein wichtiges Standbein sein. Die Idee sei es, möglichst viele Stücke vor dem Wegwerfen zu retten und zu einem fairen Preis anzubieten, sagen Theres Ackle und Maya Pfister bestens gelaunt bei einem Augenschein.

Das Angebot umfasst gepflegte Alltags-, aber auch Festtags-, Sport-, Arbeits-, Fasnachts- und Theaterkleider sowie Schuhe, Accessoires, Schmuck und Stoffe. Zusätzlich eingerichtet werden ein Näh- und Flickatelier sowie eine Upcycling-Werkstatt, in der die Textilien abgeändert und angepasst werden können. Nach wie vor sind Theres Ackle und Maya Pfister auf der Suche nach sauberen und intakten Kleidern, die ihnen gratis abgegeben werden.

Fündig wird auch, wer ein auserlesenes Geschenk sucht

Weiter erhalten gestalterisch tätige Personen in den «380grad»-Räumlichkeiten eine Plattform. Sie können ein Regal mieten und ihr Kunsthandwerk ausstellen und zum Verkauf anbieten. Somit wird auch fündig, wer ein auserlesenes, von Hand gefertigtes Geschenk sucht oder wer sich selber ein besonderes Werkstück leisten möchte, halten Theres Ackle und Maya Pfister fest.

Im Obergeschoss sind die «380grad»-Räumlichkeiten eingerichtet. Bild: Google Street View

Gemietet werden kann ebenfalls ein Atelierraum. Auf der Fläche von rund 40 Quadratmetern sei Unterschiedliches denkbar, sagen Theres Ackle und Maya Pfister: Es kann ein Workshop oder Vortrag sein, ein Spielabend oder eine Filmvorführung, eine Yoga-Stunde oder ein Apéro. Für Letzteren steht eine kleine Küche zur Verfügung. «Der Raum soll leben, möglichst vielfältig genutzt werden», fassen die beiden Frauen zusammen. Gefragt seien Personen, die unterschiedliche Aktivitäten anbieten.

Im angrenzenden Atelier wird Corinne Zemp derweil «wertfreies und intuitives Malen nach Arno Stern» durchführen. Für dieses sind keine künstlerischen oder kreativen Fähigkeiten notwendig. Ein Treffpunkt wird schliesslich die Kaffee-Tee-Ecke sein, um gemütlich zusammenzusitzen während der Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag.

Die Suche nach einem Lokal war intensiv

Bis Herbst letzten Jahres waren Theres Ackle und Maya Pfister ein Teil des fünfköpfigen Teams im Werkraum 21 in der Altstadt in Lenzburg, dem Ort für Handwerk und Kunst. Dieser musste die Türen schliessen, weil der Mietvertrag auslief. Schon damals liessen die Frauen durchblicken, dass sie einen Neustart mit einem frischen Konzept in Betracht ziehen.

Die Suche nach einem geeigneten und bezahlbaren Lokal in gewünschter Grösse sei intensiv gewesen, es habe auch den einen oder anderen Dämpfer gegeben, räumen sie ein. Aber: «Wir hatten keinen Druck und wussten, dass wir einen langen Schnauf brauchen.» Der gut erreich- und sichtbare Standort auf dem rege besuchten Hetex Areal mit dem bestehenden bunten Mietermix sowie den vorhandenen Parkplätzen und der nahen Bushaltestelle sei ideal.

Auch die Website ist aufgeschaltet unter www.380grad.ch. Bild: Screenshot

Theres Ackle und Maya Pfister knüpfen zwar an das bewährte Konzept des Werkraum 21 an, haben dieses aber überarbeitet und erweitert. «Wir können von unseren wertvollen Erfahrungen profitieren und aus dem Vollen schöpfen», sagen sie. Im Vergleich zu früher hätten sie nun noch mehr Möglichkeiten und könnten «hoffentlich» noch mehr – auch junge – Leute ansprechen und begrüssen. Möglichst die ganze Bandbreite, sagen sie: Personen, die konsumieren und solche, die sich – kreativ – betätigen wollen. Auch Personen mit einem kleineren Budget seien willkommen und eingeladen, ohne Hemmungen vorbeizukommen, hereinzuschauen und zu verweilen.

Für Crowdfunding fanden Filmaufnahmen statt

Bis jetzt seien die Reaktionen sehr positiv auf ihr «380grad»-Projekt und sie könnten auf tatkräftige Hilfe zählen, freuen sich Theres Ackle und Maya Pfister. An einem ersten Informationsabend seien sie überrascht gewesen über das rege Interesse und die grosse Begeisterung sowie den Rückhalt. Bereits stattgefunden haben in den Räumlichkeiten auch Filmaufnahmen. Denn lanciert wird ein Crowdfundig auf der Online-Plattform www.wemakeit.ch. Ziel ist es, 20’000 Franken zusammenzubringen. «Wir suchen ganz viele Leute, die ganz grosse Lust haben, uns zu unterstützen», sagen Theres Ackle und Maya Pfister mit einem ansteckenden Lachen. Spürbar zu Buche schlage etwa die Einrichtung.

Um diese kümmern sie sich aktuell genauso wie um die Website. Abgeschlossen sein sollen die Vorbereitungen bis am 26. Mai. Dann ist die Eröffnung geplant. Eine Einweihungsfeier, zu der alle eingeladen sind, folgt in der Woche darauf am Freitag und Samstag, 2. und 3. Juni. «Wir haben ein gutes Gefühl», halten Theres Ackle und Maya Pfister abschliessen fest. «Wir haben ein sehr breites Angebot und einen sehr offenen Raum, in dem ein gesellschaftlicher wie kultureller Austausch möglich ist.»