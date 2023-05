Niederlenz «Wir haben ein Resultat und ein Restaurant»: Die Ortsbürger sagen klar Ja zum «Müli»-Kauf Nur gerade 20 Minuten hat es gedauert: Die ausserordentliche Ortsbürgergemeindeversammlung in Niederlenz bewilligt den Kauf der «Müli» mit 57 zu 7 Stimmen.

Die «Müli» befindet sich direkt an Aabach und Hauptstrasse. Bild: mhu

Es ist anders gekommen, als von Gemeinderat und Finanzkommission empfohlen: Die ausserordentliche Ortsbürgergemeindeversammlung in Niederlenz hat dem Kauf der «Müli» für 1,98 Mio. Franken zugestimmt – klar mit 57 zu 7 Stimmen und in nur gerade 20 Minuten. Anwesend waren am Montagabend insgesamt 68 der 180 Stimmberechtigten. Der Entscheid ist definitiv. «Wir haben ein Resultat und ein Restaurant», fasste Gemeindeammann Rita Eigensatz zusammen.

Zur Erinnerung: Die bisherige Besitzerin, die Beton Niederlenz-Lenzburg AG, hat den Gemeinderat im März dieses Jahres darüber informiert, dass eine Käuferin für die Liegenschaft direkt an Aabach und Hauptstrasse gefunden wurde. Der Ortsbürgergemeinde als Stockwerkeigentümerin wurde eine Frist eingeräumt, das Vorkaufsrecht auszuüben. Sowohl der Gemeinderat als auch die Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde wollten von diesem Schritt absehen, weil sie die finanziellen Risiken als zu hoch erachteten. Die Liegenschaftskommission dagegen riet, den Gebäudeteil Restaurant Müli mit vier Wohnungen zu erwerben. (mhu)