Niederlenz Vom «Raumschiff Enterprise» zum Swiss Space Museum Am Samstag, 26. März, referiert Guido Schwarz in der Bibliothek Niederlenz zum Motto der Schweizer Bibliotheken zum Biblioweekend: «Nach den Sternen greifen».

Guido Schwarz in seinem Keller, wo zahlreiche Stücke seiner Raumfahrt-Sammlung lagern. Peter Weingartner

Dass ihn seine Eltern am 21. Juli 1969, dem Datum der ersten Mondlandung, nicht geweckt haben, hat ihnen der damals vierjährige Guido Schwarz lange nicht verziehen. Doch es hat ihn nicht daran gehindert, 2011 das Swiss Space Museum zu initiieren: ein Museum mit Gegenständen und Schriften aus der Geschichte der Erkundung des Weltraums. Am 26. März referiert Schwarz in der Bibliothek Niederlenz zu seinem Thema: «Aufbruch in die Unendlichkeit».

Trainingsbuch vom ersten Mondbetreter Neil Armstrong

Im Keller seines Hauses in Niederlenz zückt Guido Schwarz ein Buch mit Mondkarten: «Damit hat Neil Armstrong die Orientierung auf dem Mond trainiert.» Da schwingt Ehrfurcht mit, auch Stolz, und man versteht, dass er solche Dokumente mit Handschuhen anfasst. Der Besucher atmet Geschichte: Hier lagern Gegenstände wie Armaturen von Apparaten, die zum Start der Mondraketen verwendet wurden. Oder ein Anzug von russischen Kosmonauten samt enger Sitzgelegenheit im Raumschiff Sojus.

Raumschiff! Guido Schwarz war in seiner Jugend fasziniert von der TV-Serie «Raumschiff Enterprise», hat sich an einem Donnerstag im April 1981 mit Verweis auf plötzliche Übelkeit aus dem Schulunterricht verabschiedet, um zu Hause den Start des ersten Spaceshuttles nicht zu verpassen. «Ich habe alles verfolgt, auch die Voyager-Raumsonde, welche Nahaufnahmen der Planeten, zum Beispiel des Saturn mit seinen Ringen, auf die Erde geschickt hat», erzählt er.

Natürlich wäre er gerne Astronaut geworden. Er machte das KV, holte als Erwachsener die Matura nach, leitete als Journalist eine Zürcher Lokalzeitung und führte später die Kommunikationsabteilung der Sozialen Dienste der Stadt Zürich. Der Weltraum lief nebenher, und er begann in den 90er-Jahren, auch dank Kontakten zu Museumsleuten, seine Sammlung aufzubauen.

«Ich hätte viel früher anfangen sollen, als die Sachen noch billiger waren», lacht er. Doch auch er machte seine Schnäppchen. An sein erstes Objekt erinnert er sich: eines von mehreren hundert «Remove-before-flight»-Fähnlein, eine Art Siegel, die vor dem Start eines Raumschiffs entfernt werden mussten.

Forschung macht das Universum grösser

Je mehr erforscht wird, desto grösser wird das Universum, und das fasziniert ihn. Distanzen, die Zeit. Die Vorstellung, dass irgendwo im Weltall Spuren unserer Zivilisation, einem «Voyager» bewusst mitgegeben, umherschwirren werden, wenn die Sonne unser Planetensystem längst verschluckt hat.

«Der Weltraum lässt Raum für Gedanken und regt zu Gesprächen an», sagt Guido Schwarz. Und seine Gegenstände lassen ihn Geschichten erzählen. Er glaubt an die Bedeutung der Naturwissenschaften, möchte ermuntern, sich da hinein zu vertiefen.

Ein Prunkstück seiner Sammlung: Guido Schwarz zeigt die Uniform des Astronauten Ed Gibson. Peter Weingartner

Die Raumfahrt hat in seinen Augen für das Leben auf der Erde viel gebracht. «Das Handy ist undenkbar ohne den Zwang, für die Raumfahrt alles kleiner zu machen», macht er ein Beispiel.

Auch die Ergebnisse der Grundlagenforschung brächten praktischen Fortschritt: So lässt sich mit neuen Methoden die Qualität des Trinkwassers sofort messen. Methoden der Weltraumerforschung könnten auch in der Medizin angewandt werden. Statt im grossen Weltall im kleinen Kosmos «Körper»: bei der Entdeckung von Tumoren.

Ausstellung im Mai an der Fantasy Basel

Guido Schwarz arbeitet als Kommunikationsfachmann für Planet S, einen Forschungsschwerpunkt des Bundes. Da bündeln mehrere Universitäten ihre Kräfte. Es geht um die Erforschung von Planeten – auch ausserhalb unseres Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten.

Sein «Kind» ist das Swiss Space Museum, inzwischen ein Verein. Das Museum hat keinen Raum, der besucht werden kann. Eine bezahlbare Gewerbehalle hat der Verein noch nicht gefunden. «Ende Mai zeigen wir eine neue Ausstellung an der Fantasy Basel», sagt Guido Schwarz. In Arbeit ist auch ein virtuelles Museum. Dazu kommen Online-Veranstaltungen für Interessierte. Schwarz' Antrieb: Brücken schlagen zwischen Wissenschaft und Publikum.

Guido Schwarz zeigt ein Schweizer Fähnchen, das mit Apollo 1574 Mal um den Mond gekreist ist. Ein Prunkstück ist die Uniform von Ed Gibson, in dem der Astronaut mit dem Skylab im Weltraum war. Eher ein Kuriosum ist eine Zigarrenkiste mit Foto. Das Bild zeigt jubelnde und rauchende Mitarbeiter nach gelungenem Start einer Apollomission in Houston. Die Zigarren, beschriftet, hat einer, der nicht geraucht hat, gesammelt. Bis sie in Guido Schwarz’ Sammlung landeten.