Niederlenz Staufbergstrasse soll sicherer werden – insbesondere für Schulkinder Der Kredit von 3,84 Millionen Franken für die Sanierung der Staufbergstrasse ist der grösste Brocken an der Gemeindeversammlung in Niederlenz. Der Belag soll ersetzt werden. Ebenfalls geplant ist, die Massnahmen im Zusammenhang mit Tempo 30 umzusetzen und die Bushaltestellen als Fahrbahnhalte umzugestalten.

Die Staufbergstrasse erhält einen neuen Belag und neue Bushaltestellen. Bild: Google Streetview

Der Belag der Staufbergstrasse in Niederlenz ist sanierungsbedürftig und soll ersetzt werden. Der Kredit von 3,84 Millionen Franken steht an der Gemeindeversammlung zur Diskussion. Die Fundationsschicht ist gemäss Untersuchungen in einem annehmbaren Zustand und wird deshalb nur im Bereich der Werkleitungsbauten und lokal erneuert, hält der Gemeinderat in den Unterlagen fest.

Vorgesehen ist, gleichzeitig Massnahmen im Zusammenhang mit der eingeführten Tempo-30-Zone umzusetzen: Markierungen sowie mobile Pflanzentröge und Baumkübel. Am Rechtsvortrittsregime wird festgehalten, so der Gemeinderat. Die beiden Kreuzungen Lenzhardweg/Dorfrain sowie Oberer Brunnrain werden erhöht und mit farbigem Belag gestaltet. Ziel sei es, die Sicherheit – insbesondere für die schulpflichtigen Kinder – zu erhöhen.

Ehemalige Haltebuchten werden begrünt

Behindertengerecht angepasst und als Fahrbahnhalte umgestaltet werden die Bushaltestellen. Die früheren Haltebuchten sollen soweit möglich begrünt und mit Bäumen versehen werden. Erneuert wird ebenfalls die bestehende Kanalisation, die teilweise Mängel aufweist und in gewissen Abschnitten überlastet ist. Geplant sind zudem Ausbauten an Wasser-, Energie- und Kommunikationsleitungen.

Ausgeführt werden die Bauarbeiten etappenweise, eine Vollsperrung der Strasse sei nicht vorgesehen. Erfolgen soll der Start voraussichtlich im Jahr 2024. Der Gemeinderat weist auf die Beiträge des Agglomerationsprogramms von rund 700’000 Franken hin. Damit diese nicht verloren gehen, müsse der Baubeginn bis spätestens Ende 2025 erfolgen, der Bauabschluss bis 2027.

Steuereinnahmen lagen deutlich über den Erwartungen

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Freitag, 30. Juni, über einen Kredit von 225’000 Franken für die Umlegung der Kanalisation Stationsweg, einen Kredit von 405’000 Franken für die Strassensanierung Neumattenweg Süd, mehrere Kreditabrechnungen sowie den Verkauf des Multimedianetzes durch die Regionalen Technischen Betriebe (RTB) an die Sunrise. Das Multimedianetz, ein klassisches Kabelfernsehnetz, erstreckt sich zwar nur über das Gemeindegebiet Möriken-Wildegg. Den Verkauf müssen gemäss Satzungen aber die Gemeindeversammlungen beider Verbandsgemeinden genehmigen.

Die Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Plus von 1,51 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 200’400 Franken. Mit insgesamt 12,64 Millionen Franken sind die Steuereinnahmen um rund 920’000 Franken höher ausgefallen als erwartet. Der Steuerfuss beträgt 117 Prozent. (mhu)