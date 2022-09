Niederlenz Rund 14 Meter weggeschleudert: Frau auf Fussgängerstreifen schwer verletzt In Niederlenz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Fussgängerin wurde von einem Auto erfasst und musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr fuhr eine 46-jährige mit ihrem VW von Lenzburg her kommend durch Niederlenz in Richtung Wildegg. Auf der Hauptstrasse kam es dann zu einer Kollision mit einer 62-jährigen Fussgängerin, die laut Kantonspolizei Aargau korrekt auf dem Fussgängerstreifen unterwegs gewesen war.

Durch den starken Aufprall wurde die Fussgängerin rund 14 Meter weggeschleudert und musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Das Auto kam in einem Hausgarten zum Stillstand, nachdem es die Fassade eines Gebäudes touchiert hatte. Die Fahrzeuglenkerin und die vier Mitfahrenden blieben unverletzt. Am Fahrzeug und am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Autofahrerin musste ihren Führerausweis abgeben. (phh)

