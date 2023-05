Niederlenz «Gute Ergänzung»: Liegenschaftskommission überzeugt mit Argumenten für «Müli»-Kauf Deshalb waren Gemeinderat in Niederlenz und Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde gegen den Kauf der «Müli», deshalb war die Liegenschaftskommission dafür. Und so geht es weiter.

Die Liegenschaft «Müli» befindet sich im Dorfkern von Niederlenz. Bild: mhu

Kurz und klar: Die ausserordentliche Ortsbürgergemeindeversammlung in Niederlenz hat dem Kauf der «Müli» zum Preis von 1,98 Millionen Franken mit 57 zu 7 Stimmen zugestimmt in nur gerade 20 Minuten. Anwesend waren am Montagabend 68 der insgesamt 180 Stimmberechtigten.

Das Quorum – ein Fünftel der Stimmberechtigten – wurde erreicht. Der Beschluss ist also endgültig und unterliegt nicht dem fakultativen Referendum. «Wir haben ein Resultat und ein Restaurant», stellte Gemeindeammann Rita Eigensatz zum Schluss fest.

Finanzkommission erachtete finanzielle Risiken als zu hoch

Anders gesagt: Die Ortsbürgergemeinde als Stockwerkeigentümerin wird das Vorkaufsrecht ausüben für den Gebäudeteil mit Restaurant und vier Wohnungen – entgegen den Empfehlungen von Gemeinderat und Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde.

Deren Präsident Thomas Randon sprach von wesentlichen finanziellen Risiken. Der Erhalt eines Restaurants sei nicht unbedingt die Aufgabe der Ortsbürgergemeinde, hielt er fest und gab zu bedenken, dass die künftigen Sanierungskosten nur der Spur nach bekannt seien. «So kaufen wir die Katze im Sack.» Randon befürchtete einen Verlust für die Ortsbürgergemeinde.

Verfahren ist komplex und nicht alltäglich

Anders sah es Gabi Lauper Richner, Präsidentin der Liegenschaftskommission. Die Ortsbürgergemeinde habe den Auftrag, das kulturelle und soziale Leben im Dorf zu fördern, führte sie aus. Der Kauf der «Müli», zeigte sie sich überzeugt, sei eine gute Ergänzung für die bisherige Strategie. Ein laufendes Restaurant werde gesichert und die heute verschachtelte Situation im Dorfkern mit unterschiedlichen Eigentümerschaften könnte vereinfacht werden. «Wir können die Liegenschaft so entwickeln, wie es im öffentlichen Interesse ist.»

Die Liegenschaft aus dem Jahr 1977 sei in einem baulich guten Zustand, fügte Gabi Lauper Richner an. Es gebe keinen dringenden Handlungsbedarf für eine Renovation. Kurz: Es sei sinnvoll, die Liegenschaft im Dorfkern zu kaufen; ein Restaurant für den Alltag, für die Familien, für die Vereine.

Wie geht es weiter? In einem nächsten Schritt wird der Beschluss diesen Donnerstag im «Lenzburger Bezirks-Anzeiger», dem amtlichen Publikationsorgan, veröffentlicht und ergänzend werde die Finanzierung aufgegleist, sagt Gemeindeschreiber Roland Suter zum Vorgehen. Weiter gelte es, verschiedene Abklärungen in diesem komplexen und doch nicht alltäglichen Verfahren vorzunehmen. «Ja, die direkte Demokratie lebt», hält Suter abschliessend fest.