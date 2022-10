Niederlenz Gemeindeammann Jürg Link (SP) hört nach 16 Jahren im Gemeinderat auf Der Rücktritt wird nun nicht nur Links Partei, sondern auch die SVP zur Nachfolgersuche animieren.

Jürg Link bei der Rede zur Eröffnungsfeier für den 3-fach Kindergarten Herrengasse 2018. Claudio Thoma

Der Niederlenzer Gemeindeammann Jürg Link (61) hat am letzten Freitagmorgen beim Regierungsrat seine Demission auf Ende Jahr eingereicht. Dies aus persönlichen - aber nicht gesundheitlichen - Gründen, teilt er der AZ mit. Ins Detail geht er nicht. In Niederlenz heisst es jedoch, dass die Stimmung zwischen einzelnen Gemeinderatsmitgliedern - insbesondere Ammann und Vize - nicht immer bestens gewesen sei.

Jürg Link (61) ist seit 2014 Gemeindeammann; er folgte auf Maurice Humard. In den Gemeinderat gewählt wurde er per 2006. Der gebürtige Wynentaler (er ist in Burg aufgewachsen) gehört der SP an.

Die anderen Gemeinderatsmitglieder sind Vize Anton Grob (parteilos), Rita Eigensatz (FDP), Ariane Bhunjun (SP) und Remo Gspandl (parteilos). Die SVP hatte bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im 2021 zwei Sitze verloren, nachdem sie mit zwei Neuen angetreten war - die Partei wird sich nun sicherlich Gedanken über die Ersatzwahl machen, genauso wie Jürg Links SP. (nro)