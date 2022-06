Niederlenz Gemeinde will Bestattungen kostendeckend machen An der Niederlenzer Gemeindeversammlung wird über das neue Friedhofreglement entschieden. Zudem soll der Souverän Kredite für zusätzliche Arbeiten an der neuen Bau-und Nutzungsordnung (BNO) und für die Sanierung eines Regenbeckens bewilligen.

Die Gemeinde Niederlenz hat ihr Bestattungs- und Friedhofreglement überarbeitet. Valérie Jost

Das Niederlenzer Bestattungs- und Friedhofreglement stammt von 1991 und wurde zuletzt 2013 angepasst. Es entspreche «in weiten Teilen nicht mehr den heutigen Gegebenheiten», schreibt der Gemeinderat in den Unterlagen zur Sommergmeind vom 24. Juni. Dann soll der Souverän das neue Reglement genehmigen.

Heute bezahlt die Gemeinde einen Teil der Aufwendungen des Bestattungsinstituts sowie die Rechnung der Kremation – die Angehörigen haben Anspruch auf eine Kostenbeteiligung. «Die Wünsche und das Verhalten der Trauerfamilien haben sich aber stark verändert», sagt Gemeindeschreiber Roland Suter auf Anfrage. Beisetzungen fänden mittlerweile oft ausserhalb des Niederlenzer Friedhofes statt, sei es durch Überführungen ins Ausland oder durch Privat-Bestattungen.

Neu sollen die Kosten deshalb «kostendeckend und verursacherbasierend» festgesetzt werden. «Wir wollen daran nicht verdienen», hält Suter fest. «Aber wir wollen auch nicht draufzahlen.» Das neue Reglement soll rückwirkend (wegen der 30-tägigen Frist nach der Gmeind, falls der Entscheid dem fakultativen Referendum unterstünde) per 1. Juli 2022 in Kraft treten.

BNO wird teurer als gedacht

Am Freitag entscheidet der Souverän auch über einen Zusatzkredit für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO), die seit einigen Jahren läuft. 2016 hatte das Stimmvolk dafür 250’000 Franken genehmigt. Doch das reicht nicht: Das zuständige Planungsbüro rechnet wegen zusätzlichen Arbeitsaufwands mit Mehrkosten von rund 96’000 Franken, schreibt der Gemeinderat. An der Gmeind soll der Souverän deshalb zusätzliche 120’000 Franken bewilligen.

Der Zusatzkredit liegt über dem tatsächlich zu erwartenden Mehraufwand, da die aktuellen Auslagen bereits rund 15’000 Franken über dem ursprünglichen Kredit liegen, heisst es weiter. Ausserdem seien die noch ausstehenden Verfahrensschritte durchzuführen: Mitwirkungsverfahren, zweite kantonale Vorprüfung, Einwendungsverfahren, Beschlussfassung und Genehmigung.

Regenbecken ist über 25 Jahre alt

Der zweite beantragte Kredit beträgt ebenfalls 120’000 Franken. Damit soll das Regenbecken 10 Lochmatt saniert werden, das 1994 fertiggestellt wurde: Die elektrischen Komponenten seien seither – also über 25 Jahre – ununterbrochen in Betrieb und damit am Ende ihrer Lebenserwartung, heisst es in den Unterlagen.

Zudem steht die Rechnung 2021 auf der Traktandenliste, die statt dem budgetierten Minus von 166’000 ein Plus von 439’990 Franken ausweist. Das bessere Ergebnis ist unter anderem auf höhere Steuererträge zurückzuführen.