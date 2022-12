Niederlenz Für viele ist sein Rücktritt eine Überraschung: «Es ist richtig, dass es zu einem Wechsel kommt» Er habe sich schwer getan mit dem Entscheid, sagt Jürg Link, der sein Amt als Gemeindeammann in Niederlenz abgibt. Er gibt Auskunft darüber, was für ihn nicht mehr gestimmt hat – aber auch, was Eindruck hinterlassen hat und welchen Tätigkeiten er sich im kommenden Jahr widmet.

Jürg Link in den Büroräumlichkeiten seiner Lila System GmbH: Er ist tätig als Analytiker und Designer in der Softwareentwicklung. Bild: mhu (14. Dezember 2022)

Er mag die Menschen, die spannenden Begegnungen. Mehrheiten bilden, gemeinsam etwas bewirken und erreichen zu können, das mache er gerne und das sei eine der Hauptanforderungen gewesen an ihn. Nach 17 Jahren im Gemeinderat in Niederlenz, davon neun Jahre als Gemeindeammann, gibt Jürg Link sein Amt auf Ende des Jahres ab.

Der Rücktritt kommt für viele überraschend. Der 61-jährige SP-Politiker macht kein Geheimnis daraus, dass es im Gemeinderat zu einem Bruch gekommen ist und das Vertrauen gelitten hat. «Für mich hat es nicht mehr gestimmt.» Ein Gemeinderat müsse ein eingeschworenes Team sein. «In der jetzigen Konstellation war dies nicht mehr der Fall. Deshalb ist es richtig, dass es zu einem Wechsel kommt.» Der Entscheid sei ihm aber schwergefallen, gibt er unumwunden zu. «Für mich persönlich ist es eine massive Zäsur.»

Mit seiner Firma ist er weltweit für grosse Kunden tätig

Link ist ein eloquenter, überlegter und aufgestellter Gesprächspartner. Auf eine offene Kommunikation und ein authentisches Auftreten – dieses dürfe durchaus auch einmal hemdsärmlig sein – lege er Wert. «Die Leute spüren sofort, ob man glaubwürdig ist.» Er nimmt an diesem verschneiten Wintermorgen Platz am ovalen Holztisch in den grosszügigen, freundlichen Büroräumlichkeiten seiner Lila System GmbH an der Hauptstrasse.

Der gelernte Ingenieur arbeitet als Analytiker und Designer in der Softwareentwicklung. Seine Firma ist weltweit für grosse Kunden tätig, «typisch schweizerisch in einer Nische». Hauptsächlich im Strassenverkehr oder in grossen Gebäuden sorgt er mit seinen Lösungen dafür, dass die diversen Systeme in einem Netzwerk miteinander kommunizieren können, dass die Daten fliessen zwischen Überwachungskameras etwa oder Lüftungs-, Brandmelde- und Sprinkleranlagen.

Der Firmenname setzt sich zusammen aus den beiden Anfangsbuchstaben seines Nachnamens Link und dem Mädchennamen seiner Frau, Giuliana Landi, die aus Bologna stammt und die er in seinen Italienferien kennen lernte. Link ist gebürtiger Wynentaler, kam auf der Burg zur Welt. Seine Eltern waren aus Deutschland eingewandert. Sein Studium schloss er an der damaligen Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) in Windisch ab. Als er beschloss, sich selbstständig zu machen, kam er mit seiner Frau Ende 1990 auf der Suche nach einem Büro und einer Wohnung «aus reinem Zufall» nach Niederlenz. Hier zog das Paar zwei Kinder gross.

Sehr präsent sind zwei Gemeindeversammlungen

Besonders gut in Erinnerung bleiben ihm aus seiner Behördentätigkeit zwei Gemeindeversammlungen. Eine, als er frisch im Amt war und die Fusion mit Lenzburg in einer geheimen Abstimmung deutlich abgelehnt wurde. 508 Stimmberechtigte waren anwesend; ein Rekord. «Das hinterlässt Eindruck.» Sehr präsent ist ihm ebenfalls die Gemeindeversammlung, die er als erste als frischgebackener Gemeindeammann leiten durfte – und die ebenfalls überdurchschnittlich gut besucht war. Zur Diskussion stand der Schulraum, das sogenannte 90-Grad-Projekt.

An seiner letzten Gemeindeversammlung als Gemeindeammann ist Jürg Link – wie immer mit Fliege – mit lang anhaltendem Applaus verabschiedet worden. Bild: mhu (25. November 2022)

Die Kommunikation im Vorfeld sei schwierig gewesen bei diesem heiklen Thema, es habe sich abgezeichnet, dass dieses Geschäft abgelehnt wird, blickt Link zurück. «Das war hart, aber die Grundstimmung war klar.» Er habe dafür sorgen müssen, dass nicht zu viel Geschirr zerschlagen wird, die verschiedenen Parteien nach der haushohen Ablehnung wieder konstruktiv zusammenarbeiten können. Gebildet wurde in der Folge eine Gruppe für die Schulraumplanung. «Alle hatten das gleiche Ziel: eine gute Schule. Auf einmal ging es.» Erstellt werden konnte das neue, grüne Schulhaus und der Dreifachkindergarten Herrengasse, saniert wurde das beige Schulhaus. «Aus den anfänglichen Schwierigkeiten ist etwas Positives entstanden», hält Link fest. «Man darf nicht in der Vergangenheit verharren, muss nach vorne blicken, miteinander reden.»

Eine stetige Herausforderung waren die Finanzen

In seiner Amtszeit ist die Bevölkerung gewachsen, auf der Verwaltung wurde ein Geschäftsleitungsmodell eingeführt – als eine der ersten mittleren Gemeinden der Region. Eine stetige Herausforderung war die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde. Das Problem im ursprünglichen Arbeiterdorf sei das Steuersubstrat, sagt Link. «Es ist einfach: Unsere Gemeinde hat jährlich rund 12 Mio. Franken zur Verfügung. Es besteht eine lange Wunschliste und die Frage stellt sich jeweils, was wir uns leisten können.» Wesentlich sei, sich auf wenige Aufgaben zu konzentrieren, diese dann aber mit ganzer Kraft umzusetzen.

Gemeindeammann Jürg Link neben Regierungsrat Alex Hürzeler (rechts) eröffnet zusammen mit Kindergärtlern sowie weiteren Gästen den neuen Dreifachkindergarten Herrengasse. Bild: Claudio Thoma (10. September 2018)

Mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung bestehe die Chance, in Niederlenz die Weichen zu stellen für attraktiven Wohnraum, fügt er an. Auch wenn wohl kaum Superreiche angelockt werden könnten: «Hier sollten wir den Hebel ansetzen und uns besser verkaufen.»

Die Ortsbürger seien finanziell besser aufgestellt durch die Einnahmen durch den Kiesabbau und die Immobilien, fährt Link fort. Sie leisten regelmässig finanzielle Beiträge an gemeinnützige Aufgaben oder auch an Bauvorhaben wie die Neugestaltung des Dorfplatzes. Apropos Bauvorhaben: Mit der sanierten Hauptstrasse durfte Link ein «Jahrtausend-Projekt», so seine Bezeichnung, einweihen. Vier Gemeindeammänner habe es dafür gebraucht, die Planung habe in den Sechzigerjahren begonnen. «Damals wollte man den Bach eindolen. Ich bin froh, dass es anders herausgekommen ist.»

Chef des Regionalen Führungsorgans bleibt er

Im kommenden Jahr plant Link, sich wieder vermehrt um seine Firma zu kümmern. Durch sein 50-Prozent-Pensum als Gemeindeammann habe er den Betrieb stark heruntergefahren. Auch seinem Hobby, dem Garten, will er sich widmen. Diesen pflegt er zusammen mit seiner Frau. Weiterhin ausführen wird er zudem die Funktion als Chef des Regionalen Führungsorgans (RFO) Lenzburg Seetal. Das Einzugsgebiet umfasst mittlerweile 24 Gemeinden.

Der Gemeinde Niederlenz wünscht er, dass sie weiterhin prosperiert, sich solide aufstellen kann für die Zukunft. Und er hofft, dass bei den Ersatzwahlen für den Gemeinderat im kommenden März eine gute Wahl zu Stande kommt.