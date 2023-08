Niederlenz «Es geht um mehr als nur Bildung»: Sonderschule für ukrainische Kinder zieht nach fünf Monaten erste Bilanz Anfang März öffnete die besondere Bildungsstätte in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gartenbauschule. Fünf Monate später blickt der Bereichsleiter Johannes Elderhorst zurück und lädt zur Schulfeier ein.

Einer der freundlich gestalteten Räume in der Sonderschule. Bild: Olga Kuck

Das seit 2017 leer stehende Gebäude ist heute voller Leben – dank seiner neuen Aufgabe. Seit März hat am Saxerweg in Niederlenz die Sonderschule für ukrainische Kinder und Jugendliche den Betrieb aufgenommen. Gestartet wurde in der ehemaligen Gartenbauschule mit vier Schülerinnen und Schülern. «Mittlerweile sind es vierzehn, die Tendenz zeigt weiter nach oben», berichtet Bereichsleiter Johannes Elderhorst. Als er vom Projekt in Niederlenz erfuhr, war für ihn klar, dass er sich dafür einsetzen wollte. Zuvor war Elderhorst an der Rudolf Steiner Sonderschule in Lenzburg tätig.

Eine Besonderheit im Alltag der Schule in Niederlenz sei die Vermischung der ukrainischen und schweizerischen Kultur. «Das Zusammentreffen der zwei Welten war und ist nicht immer einfach», berichtet Elderhorst. Ihre Sonderschule ist auch aus einem anderen Grund einzigartig: «Das Spektrum der Kinder reicht von sozial-emotionalen Beeinträchtigungen, Autismus-Spektrum-Störungen, kognitiven bis zu körperlichen Beeinträchtigungen», so Elderhorst. Zum neuen Schuljahr ist die kleine Schule auf zehn Schülerinnen und Schüler sowie vier Kindergartenkinder gewachsen.

Ein multikulturelles Schulzimmer

Die Lehrkräfte seien grösstenteils ukrainische Flüchtlinge mit pädagogischer Ausbildung. Der Unterricht und die Konferenzen unter den Lehrerinnen und Lehrern werden möglichst zweisprachig gehalten. Elderhorst: «Dabei kommen auch moderne Technologie und Übersetzungstools zum Einsatz, um die Kommunikation zu erleichtern.»

Auch handwerkliche Fächer stehen auf dem Stundenplan. Bild: Olga Kuck

Raisa, eine der ukrainischen Lehrkräfte, teilt ihre persönliche Geschichte: «In der Ukraine hatte ich eine eigene Praxis für beeinträchtigte Kinder. Der Krieg zwang mich, alles aufzugeben. Hier in der Schweiz wieder für solche besonderen Kinder da zu sein, ist für mich ein Segen. Es ist eine Chance – sowohl für die Kinder als auch für mich.»

Auch Öffentlichkeit ist an Schulfeier willkommen

Ein Ziel der Schule ist es, sich nicht von der Gemeinschaft abzuschotten. Deshalb wird eine Schulfeier organisiert, an der jede und jeder willkommen ist. «Es ist ein Anlass der Begegnung. Man darf die Schulräume besuchen und erleben, wie sich Schweizerdeutsch und Ukrainisch ergänzen und herzhaft verbinden», so Elderhorst. Die Veranstaltung findet am Freitag, 1. September, statt und ist ab 16.15 Uhr öffentlich. Davor ist die Zeit für das Beisammensein von Eltern, Schülerschaft und Lehrkörper reserviert.

Die Lehrerin hilft bei den Aufgaben. Bild: Olga Kuck

Auch wenn es immer noch eine Schule im Aufbau ist, bleibt der Rahmen der Sonderschule begrenzt: Es könnten maximal 20 Kinder aufgenommen werden. Laut Elderhorst wird das vorerst so bleiben. «Es ist wichtig zu betonen, dass diese Einrichtung temporär ist – finanziert und initiiert vom Kanton Aargau», betont er. Es sei ein kostenloses Angebot für die betroffenen Kinder, mit der Voraussetzung, dass sie eine nachgewiesene Beeinträchtigung und den Schutzstatus S haben.

Abschliessend fügt Elderhorst hinzu: «Es geht nicht nur um Bildung. Wir möchten eine Gemeinschaft schaffen, in der sich alle wertgeschätzt und unterstützt fühlen. Das ist es, was wir hier jeden Tag tun.»