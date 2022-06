Niederlenz Elf altersgerechte Wohnungen in Zentrumsnähe: Bezug für 2025 geplant Für das bis zu 6,2 Millionen Franken teure Projekt Eichi haben zwei Genossenschaften zusammengespannt. Die elf Wohnungen haben 2,5 und 3,5 Zimmer. Dazu kommen gemeinsam genutzte Innen- und Aussenräume.

So soll die Überbauung Eichi aussehen. Im Bild der Zugang zum Haus A vom Stationsweg her. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Als «Perle» bezeichnete Gabi Lauper das Bauprojekt Eichi in Niederlenz an der gestrigen Medieninformation. Lauper ist SP-Grossrätin und ehemalige Niederlenzer Gemeinderätin, sprach aber gestern in ihrer Funktion als Präsidentin der Genossenschaft w55plus Region Lenzburg.

«Es ist eine sehr attraktive Überbauung. Es könnte sogar sein, dass Leute dafür aus anderen Gemeinden nach Niederlenz ziehen», führte Lauper aus. Das Projekt sei aber auch dazu da, dass Niederlenzerinnen und Niederlenzer im zweiten Lebensabschnitt im Dorf bleiben können: «Denn aktuell ist es oft so, dass ältere Menschen aus ihrem Einfamilienhaus etwa nach Lenzburg ziehen. Dies, weil es in Niederlenz bisher kein solches Angebot gab.»

Die Mieten sollen bei 1030 und 1440 Franken liegen

Die «w55plus» hatte das Konzept für die Überbauung zwischen Stationsweg und Neumattenweg erarbeiten lassen. Gegen ein anderes Architekturbüro setzte sich das Brugger Büro Architheke durch: Sein Konzept sieht für die Überbauung Eichi drei Baukörper mit elf hindernisfreien und altersgerechten Wohnungen vor.

Davon haben sechs Wohnungen 3,5 Zimmer (Mietzins voraussichtlich 1440 Franken) und fünf Wohnungen 2,5 Zimmer (Mietzins voraussichtlich 1030 Franken). Strom liefern zwei Fotovoltaikanlagen auf den grössten Dächern, jenen der Häuser A und B, und Wärme vier Erdsonden.

Geplant sind auch ein Aufenthaltsraum und je ein gemeinsamer Wasch- und Trockenraum im Haus C. In der Tiefgarage sind elf Einstellplätze (à voraussichtlich 100 Franken) und ein grosser Veloraum vorgesehen. Dazu kommt zwischen den Häusern ein gemeinschaftlicher Raum, «in dem man sich begegnet, statt zu vereinsamen», so Lauper, mit Pétanqueplatz und Sitzgelegenheiten.

So könnte der gemeinsam genutzte Innenhof aussehen. Im Bild links Haus A, rechts vorne Haus C und rechts hinten Haus B. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Die Grundeigentümerin, die Rusterholz AG, gibt das rund 2000 Quadratmeter grosse Areal unweit des Dorfzentrums, der Bushaltestelle Dorfplatz und des ehemaligen Bahnhofs im Baurecht ab: für 50 Jahre mit Option auf Verlängerung bis 99 Jahre. Der Vertrag dazu steht.

Erfahrene Genossenschaft dazugeholt

Die junge Genossenschaft w55plus – sie wurde 2018 gegründet – hat aber noch zu wenig Eigenkapital, um das Projekt selbst umzusetzen. Deshalb holte sie die 60 Jahre früher gegründete Wohnbaugenossenschaft Lenzburg (WGL) ins Boot, die gemäss Zusammenarbeitsvertrag als Bauherrin fungiert.

Gemäss ihrem Präsidenten Charly Suter hat der Vorstand der WGL das Projekt mit einem Kostendach von 6,2 Millionen Franken einstimmig bewilligt. Auch die ausserordentliche Generalversammlung sagte Ja zum Neubau.

Die «w55plus» kann die Überbauung nach ihrer Vollendung aber übernehmen, wenn die Finanzierung sichergestellt ist. Sprich: Sie müsste die WGL auszahlen.

Das Baugesuch liegt ab heute in Niederlenz öffentlich auf. Charly Suter hofft, dass es keine Einsprachen geben wird: «Dann könnten wir nächstes Jahr anfangen zu bauen.» Die Übergabe würde laut aktuellem Plan im Dezember 2024 erfolgen, bezugsbereit wären die Wohnungen dann im März 2025.