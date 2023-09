Niederlenz Druckfrische Pläne liegen vor: Bei Staufbergstrasse ist Gemeinde sportlich unterwegs Das überarbeitete Projekt für die Sanierung der Staufbergstrasse in Niederlenz hat zu einer angeregten Diskussion geführt.

Die Staufbergstrasse im Bereich der Einmündungen Dorfrain (links) und Lenzhardweg (rechts): Die Kreuzung soll leicht erhöht ausgeführt werden. Bild: mhu

Intensiv ist die Debatte gewesen Ende Juni dieses Jahres. Schliesslich haben die Stimmberechtigten den Kredit von 3,84 Mio. Franken für die Sanierung der Staufbergstrasse deutlich zurückgewiesen. Der Gemeinderat wurde beauftragt, ein neues Projekt auszuarbeiten. Was inzwischen geschehen ist.

Denn das sportliche Ziel war laut Gemeinderätin Ariane Bhunjun, den Kredit bereits an der nächsten Gemeindeversammlung vom 24. November noch einmal zu beantragen. Am Donnerstagabend sind die fast druckfrischen Pläne vorgestellt worden. Rund 30 Personen folgten der Einladung zur Informationsveranstaltung in den Gemeindesaal.

Bei der Staufbergstrasse handle es sich um eine der Hauptadern durch Niederlenz, sagte Bhunjun. Das überarbeitete Projekt, war sie sich sicher, könne begeistern, sei eine Bereicherung für das Dorf. Diverse Gruppierungen seien angehört worden, viele Rückmeldungen von unterschiedlicher Seite seien eingegangen. «Es war ein interessanter Austausch», so die Gemeinderätin. Versucht worden sei, den Ansprüchen möglichst gerecht zu werden, «reinzubringen, was möglich ist».

Fahrbahnbreite von sechs Metern bleibt erhalten

Die Anforderungen an die Strasse seien immens, pflichtete Roman Schenker vom Ingenieurbüro Scheidegger und Partner AG bei. Die Absicht sei es, die Sicherheit für Fussgänger sowie Velofahrer zu erhöhen, sichere Fahrbahnquerungen zu schaffen insbesondere auch für Kinder und ältere Personen. Die Fahrbahn bleibt in der Breite durchgehend erhalten, ist auf sechs Meter projektiert. Ebenfalls bestehen bleibt die Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30. «Wir möchten einen möglichst stetigen Verkehrsfluss gewährleisten können», sagte Schenker.

Roman Schenker vom Ingenieurbüro Scheidegger und Partner AG erläutert die Pläne für die Staufbergstrasse. Bild: mhu

Verbessert werden die Fussgänger- und Veloführung: Vorgesehen ist westseitig – zwischen Rothackerstrasse und Paradiesweg – ein breiter Gehweg, auf dem Velos gestattet sind. Realisiert werden weiter Begrünungen und behindertengerechte Bushaltestellen. Aus Platzgründen sind diese nicht als Busbuchten, sondern als Fahrbahnhalte ausgestaltet. «Das ist eine gute Variante», zeigte sich Schenker überzeugt. Die beiden Kreuzungen Lenzhardweg/Dorfrain sowie Oberer Brunnrain – diese Elemente wurden aus dem ursprünglichen Projekt übernommen – werden leicht erhöht ausgeführt.

Die Pläne führten zu einer genauso ausgiebigen wie angeregten Diskussion unter den Anwesenden. Die Verantwortlichen hatten Fragen zu beantworten zu Vortrittsregelung und Fussgängerübergängen, aber auch zu den geplanten Bäumen und deren Unterhalt oder zum Beitragsplan und zu den Kosten. Der Kredit werde beim überarbeiteten Projekt höher ausfallen als beim letzten Mal, stellte Bhunjun in Aussicht. Gleichzeitig machte sie darauf aufmerksam, dass Beiträge zu erwarten sind aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes.

Gemeinde will zwei Wohnungen verkaufen

Der Gemeinderat nutzte die Gelegenheit, auch die weiteren Traktanden der kommenden Gemeindeversammlung näher zu erläutern. Vorgelegt werde das Budget 2024 zwar mit einem unveränderten Steuerfuss von 117%, allerdings mit einem Minus von rund 400’000 Franken, sagte Gemeindeammann Rita Eigensatz. Als einen Grund nannte sie die explodierenden Kosten im Sozialwesen. Niederlenz habe ein strukturelles Problem, gab sie zu bedenken. Die Einnahmen seien zu tief, um die Aufwände decken zu können. Vorgesehen sei deshalb, die beiden Wohnungen der Gemeinde am Stationsweg zu verkaufen, um das Budget entlasten zu können.

Zudem entscheiden werden die Stimmberechtigten über die Erhöhung des Stellenplans für die Schulverwaltung um 50 Stellenprozente.