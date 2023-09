Niederlenz «Das Cellospiel war meine Sportart»: Christoph Croisé über seine Karriere als Cellist Er ist in Niederlenz aufgewachsen, besuchte mit seinem Instrument das Sportgymnasium in Aarau und spielt nun mit dem Kammerorchester K65.

Der Niederlenzer Cellist Christoph Croisé ging 2013 für sein Master-Studium nach Berlin. Seither lebt er dort und reist als gefragter Solist in alle Welt. Das Kammerorchester K65 kennt er bereits, 2021 spielte er mit diesem Ensemble das 1. Konzert für Violoncello und Orchester von Dmitri Schostakowitsch. Nun stehen die Rokoko-Variationen von Piotr I. Tschaikowsky auf dem Programm, die Croisé auch schon in der Carnegie Hall New York aufgeführt hat.

Christoph Croisé, wann haben Sie realisiert, dass das Violoncello Ihr Instrument ist?

Ich habe mit der Geige angefangen, meine Eltern und meine Schwester spielten Geige. Aber ich fand das Geigenspiel anstrengend, auch weil man dabei zum Üben meist steht. Ich wollte ein Instrument spielen, bei dem man sitzen kann. So kam ich zum Violoncello und hatte mit Katharina Kühne eine grossartige Lehrerin, die es auch mit schwierigen Kindern konnte (lacht).

Ihre Begabung wurde früh entdeckt. Um das Cellospiel intensiv pflegen zu können, gingen Sie in Aarau ins Sportgymnasium. Wie muss man sich das vorstellen?

Es gab damals noch nichts Vergleichbares für Musik, so ging ich aufs Sportgymnasium. Das Cellospiel war also meine Sportart! Da ich schon mit zwölf Jahren viele Wettbewerbe spielte, war ich nur etwa die Hälfte der Zeit an der Schule, und das war sehr anstrengend. Zwei Jahre hielt ich das durch, dann brach ich die Schule ab, um mich ganz auf die Musik zu konzentrieren.

Sie haben sehr viele Wettbewerbe mitgemacht und auch gewonnen. Was hat Ihnen das gebracht?

An Wettbewerben kann man sich zeigen, man lernt dort auch die jungen Talente aus anderen Ländern kennen. Für mich war es schon als Jugendlicher wichtig, ein Ziel zu haben. Für Wettbewerbe muss man mehr lernen als sonst, das bringt einen weiter.

Sie haben sich für eine Solokarriere entschieden und spielen entsprechend viele Konzerte. Daneben komponieren Sie aber auch. Weshalb?

Als Komponist finde ich die Uraufführung spannend. Ich kann sehen, wie mein Stück beim Publikum ankommt. Das Wichtigste ist für mich aber, dass ich meine Vorstellung von Musik realisieren kann. Für mich hat das auch etwas Therapeutisches.

Ihre neuste CD «Voyage exotique» ist ausschliesslich Ihren Kompositionen gewidmet. Da ist viel Jazz und Groove mit dabei.

Klassische Musik hat schon immer Popularmusik in sich aufgenommen. Bei Schubert war es der Ländler, die ungarische Folklore bei Brahms. Meine Musik ist ein musikalischer und kultureller Schmelztiegel von Klassik, Jazz und Bossa Nova. Dafür liess ich mich von Musiker-Komponisten wie dem Cellisten Giovanni Sollima, dem Saxofonisten Daniel Schnyder oder dem Pianisten Fazil Say inspirieren.

Auf dieser CD spielt auch das Kammerorchester der Niederlenzer Musiktage mit, ein Festival, das Sie gegründet haben.

Dieses Festival habe ich in der Coronazeit mit der Pfarrerin Christina Soland und einem Team gegründet. 2022 war auch der bekannte Saxofonist und Komponist Daniel Schnyder mit von der Partie. Ich wollte in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, neue coole Stücke aufführen. So entstand ein Crossover-Festival, das Jazz und Klassik verbindet.

Sie spielen ein wertvolles altes Instrument, ein Bergonzi-Cello aus Cremona von 1680. War das Liebe auf den ersten Ton?

Ich habe sehr lange nach einem Instrument für mich gesucht und habe entsprechend oft das Cello gewechselt. Gute, noch bezahlbare alte Instrumente sind rar, man braucht einen langen Atem. Als ich dieses Bergonzi-Cello ausprobierte, wusste ich nach zwei Minuten – das ist es! Ich habe mich in seine Farben verliebt.

Aarau, Kultur-& Kongresszentrum: Sa, 9. Sept., 20 h; Wettingen, Margeläcker: So, 10. Sept. 16.30 h; Vorverkauf: WWW.K65.CH