Niederlenz 30-Jähriger macht sich an Autos zu schaffen – und läuft später einem aufmerksamen Anwohner in die Arme In Niederlenz hat ein Mann beobachtet, wie sich ein anderer Mann an seinem Auto zu schaffen machte. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, fahndete er gleich selbst auch noch nach dem Täter. Und verhalf damit den Einsatzkräften zum Erfolg.

In den frühen Morgenstunden, gegen 4 Uhr, stellte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Niederlenz fest, dass jemand versuchte, das in seinem Carport eingestellte Auto zu öffnen. Daraufhin verständigte der Mann sofort den Polizeinotruf.

Während die Fahndung zunächst erfolglos blieb, ertönte etwas später aus dem gleichen Wohnquartier die Alarmanlage eines Autos, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Dortige Anwohner sahen einen Unbekannten mit Kapuzenpullover und Rucksack wegrennen. Dieser lief Augenblicke später dem Beobachter des ersten Tatorts über den Weg, der selbstständig nach dem Täter gefahndet hatte. Beherzt hielt er den Verdächtigen zurück, bis die Polizei diesen kurz danach in Handschellen legte.

Beim Festgenommenen handelte es sich gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei um einen 30-jährigen Algerier, der als Asylbewerber in der Schweiz weilt. Die Polizei fand bei ihm mutmassliches Diebesgut, welches möglicherweise von Diebstählen aus Autos stammt. (cri)

