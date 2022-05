Eltern besorgt «Er packte meine Tochter mit beiden Händen am Bein»: Mehrere beunruhigende Vorfälle in den beiden Entfelden

Gleich dreimal wurde in den letzten Monaten gemeldet, dass ein Unbekannter Kinder bedrängt habe. Zwei der Vorfälle in Ober- und Unterentfelden sind vergangene Woche passiert. Nun erzählt der Vater eines der Mädchen, was vorgefallen ist.