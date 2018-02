Seit Kurzem weht in Hallwil ein neuer Wind. Mit der Eröffnung ihres «Old West Pub» bringen Peter und Cony Schumacher den Flair des alten Wilden Westens ins Dorf.

Das Old West Pub entspricht genau dem Bild, das man sich von einem Western-Pub macht: Eine rustikale Decke, die Wände geschmückt mit Relikten, die aussehen, als kämen sie direkt aus dem alten Wilden Westen. Auf den Spiegeln, die oberhalb der Bar angebracht sind, finden sich Fotos mit bekannten Gesichtern darauf: «Das sind alles Personen, welche die damalige Zeit geprägt haben» erklärt Peter Schumacher. Der legendäre Winnetou gehört dazu.

Schumachers kommen aus Luzern. Sie haben die ehemalige Biker Bar in ein waschechtes Western Pub umgewandelt. Das Ehepaar, welches seit langem vom Western Style begeistert ist, möchte mit dem Pub die Atmosphäre dieser Zeit widerspiegeln.

Hinter der Bar reiht sich Flasche an Flasche von sorgfältig ausgesuchten Whiskysorten. Beim Besuch steht draussen vor der Bar ein Festzelt bereit, darin steht der Grilllehrer von Peter Schumacher mitten in den Vorbereitungen. Einmal im Monat soll im Pub gegrillt oder gekocht werden. «Zeitgemässe Gerichte, Hauptsache hochwertig und selbst gemacht», erklärt Schumacher. Er legt grossen Wert auf qualitatives «hochwertiges Fleisch und eine vollständige Verwertung des Tieres». Die Pub-Betreiber wollen ihren Gästen etwas besonderes bieten. Der Chef wird persönlich am Grill stehen. An der Bar erhalten die beiden Unterstützung von zwei Teilzeitaushilfen.

Im Old West Pub herrscht Uniformpflicht für die Angestellten: Cowboyhut und Sheriffstern lässt das Publikum weiter in den Wilden Westen eintauchen. Peter und Cony Schumacher bewirten die Gäste dienstags bis samstags, jeweils ab 17 Uhr bis Mitternacht, freitags und samstags etwas länger.