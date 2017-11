Die in Lenzburg ansässige Unternehmung Immoag AG will im Seoner Industriegebiet «Birren» eine Industriehalle für 5,7 Mio. Franken realisieren. Laut dem aufliegenden Baugesuch wird das Bauwerk in Holz- und Stahlbau mit einer Fassade in Silber und Anthrazit im oberen Bereich vor allem Büroräumlichkeiten enthalten.

Unten sind Lager-, Verkaufs- und Ausstellungsräume geplant sowie eine Werkstatt und ein Bistro. Die Tiefgarage im Untergeschoss wird Platz für 27 Fahrzeuge bieten, oberirdisch sind 24 Parkfelder geplant.

Welche Art von Betrieb in die neue Industriehalle in der «Birren» einziehen wird, steht derweil noch nicht fest. Wie Recherchen der Aargauer Zeitung ergeben haben, ist Urs Meier, Verwaltungsrat der Immoag AG, noch auf der Suche nach einem geeigneten Hauptmieter. Heute sind in der «Birren» unterschiedlichste Betriebe angesiedelt, vom Sportbekleidungshersteller bis hin zum Tierkrematorium. (tu)