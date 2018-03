Der Hendschiker Wahlherbst ging in die Verlängerung. Und er wird nicht als Musterbeispiel für Demokratie in die Geschichtsbücher eingehen. Zu wichtig waren anonyme Flugblätter und zuletzt anonyme Schreiben. Doch jetzt scheint alles ausgestanden, sofern in der Nachnominationsfrist nichts Unvorhergesehenes passiert, ist SVP-Präsident Bruno Steiner der neue Vizeammann.

Wer die Medienmitteilung des Gemeinderates liest, könnte den Eindruck bekommen, das Amt sei ausgekäst worden: Im ersten Wahlgang (4. März) hatte Bruno Steiner das absolute Mehr um 3 Stimmen verpasst. Sein Konkurrent Peter Kuster (ebenfalls SVP) lag 22 Stimmen hinter Steiner.

Der Gemeinderat schreibt nun, was für Argumente bei der Verhinderung eines zweiten Wahlgangs (fände am 10. Juni statt) ein Rolle spielten: «Es war für alle unbestritten, dass beide Kandidaten wertvolle Ressourcen in den Rat und in die Rolle als Vizeammann einbringen können: Bruno Steiner, der Dorf, Menschen und Gemeindeentwicklung seit über 30 Jahren gut kennt und damit über ein entsprechendes Wissen verfügt.

Peter Kuster, der als ‹unbeschriebenes Hendschiker Blatt› die Chance einer unvoreingenommenen Betrachtung in die Ratsarbeit einbringen kann und damit eine sehr wichtige Ergänzung zu Bruno Steiner ist.»

Und weiter: «Peter Kuster sowie das ganze Gemeinderatsteam anerkennen den höheren Stimmenanteil von Bruno Steiner im 1. Wahlgang.» (uhg)