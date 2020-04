Neuer Millionen-Bau geplant: Seetaler «Günter Aroma» will expandieren

Die Firma Günter Aroma, die in Beinwil am See Aromen für Lebensmittel und Wellnessartikel herstellt, wächst. Dies geht aus dem Baugesuch hervor, dass bei der Gemeinde aufliegt. Günter Aroma vergrössert sich seit der Gründung im Jahr 1997 stetig. Drei Jahre später folgte der Neubau des ersten Gebäudes mit Labor, Produktion und Büroräumlichkeiten an der Reinacherstrasse. 2006 folgten zusätzliche Räumlichkeiten für Lager und Produktion direkt nebenan. Sieben Jahre sind seit dem letzten Neubau einer zusätzlichen Lagerhalle vergangen. Das neuste Gebäude wird ebenfalls an der Reinacherstrasse gebaut.

Geplant ist gemäss Baugesuch ein Gebäude mit zwei Stockwerken, das Räumlichkeiten für Produktion, Lager, Entwicklung und Büro beinhaltet. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Franken (ohne Land- und Umgebungsarbeiten).

Die Firma Günter Aroma befinde sich seit mehreren Jahren in einer starken Wachstumsphase, erklärt Geschäftsführer Ueli Günter auf Anfrage. «Der gesamte Bereich, Aromenentwicklung und Produktion wird ausgebaut und vergrössert, um den heutigen Anforderungen genügen zu können.» Mittelfristig sei es ausserdem geplant, neue Fachkräfte anzustellen. (asu)