In der Lenzburger Wirtschaftsgeschichte stehen noch andere Änderungen an: Der ehrwürdige «Sternen» am Fusse der Burghalde war acht Jahren lang als «Snack Bar Restaurant Lenzburg Imperial» mit portugiesischen Spezialitäten geführt worden. Dem Vernehmen nach kommen dort in Zukunft Crêpes auf den Tisch. Ab nächstem Dienstag gibt es in der Altstadt ein weiteres neues Lokal. Auf den grossen Fensterfronten des Hächlerhauses an der Ecke Eisengasse-Leuengasse-Kronenplatz kündigt das Caffé Pulcinella die Eröffnung am 10. Oktober um 9 Uhr an. Geworben wird mit dem Slogan «für alle Gäste, die das italienische Ambiente mögen». Serviert werden unter anderem auserlesene Weine, Biere, kleine Speisen und verschiedene Kaffees. (str)