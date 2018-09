Der Regierungsrat plant in den kommenden Jahren im Kanton Aargau zwei neue Mittelschulstandorte. Die Kanti Fricktal, so scheint es, ist gesetzt. Der zweite Standort ist in der Region Aarau–Baden vorgesehen. Wo genau, lässt der Kanton noch offen. Bildungsdirektor Alex Hürzeler spricht von einem Standort «im Gebiet Aarau, Brugg, Baden, Lenzburg». Bereits Mitte 2019 soll der Planungsbericht dem Grossen Rat vorgelegt werden.

Wie stark legt man sich in Lenzburg ins Zeug, um im Rennen um das Gymnasium mitspielen zu können? Stadtammann Daniel Mosimann liess sich vor Wochenfrist im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» zur Mittelschulstandortfrage nicht in die Karten blicken und gab sich eher bedeckt: «Ich kann Ihnen sagen, dass Lenzburg mit Vertretern des Kantons zu diesem Thema in Kontakt steht», sagte er sibyllinisch. Wie weit diese Gespräche gediehen sind, wollte er allerdings nicht verraten. Nur so viel: «Wir sind parat.»

Offenbar ist man auch im Einwohnerrat nicht zufrieden mit der Situation. Nun ist es gerade Mosimanns Partei, die SP, welche nachlegt und Druck macht, dass der Stadtrat von einer scheinbar passiven in die aktive Rolle findet. Das an der Donnerstagsitzung eingereichte Postulat ist von SP-Fraktionschefin Beatrice Taubert und Remo Keller unterschrieben und von zahlreichen Einwohnerräten aus verschiedenen Parteien mitunterzeichnet.

Das sind die konkreten Forderungen der Postulanten:

Der Stadtrat soll sich beim Regierungsrat aktiv dafür einsetzen, dass die neue Tagesmittelschule (Kantonsschule) in Lenzburg aufgebaut wird.

Der Stadtrat soll mögliche Standorte prüfen und, falls notwendig, allfällige Landsicherungen vornehmen.

Lenzburg soll die Koordination übernehmen und eine Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und allenfalls mit dem Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal anstreben.

Entspricht Wünschen der Regierung

Der Vorstoss wird unter anderem damit begründet, dass Lenzburg an der direkten Linie zwischen Aarau und Baden liege. «Damit entspricht Lenzburg exakt dem Wunschstandort des Regierungsrats für die Erstellung einer neuen Mittelschule», heisst es. Die zentrale Verkehrslage erlaube die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern der umliegenden Gemeinden und insbesondere auch aus dem Seetal. «Hier ergäben sich deutliche Entlastungen bezüglich der Pendlerstrecke und dem jeweiligen Zeitaufwand», schreiben die Postulanten. Auch sehen sie mit einem Standort Lenzburg die Möglichkeit einer Entlastung von Aarau und Wohlen, indem zusätzlich auch «Schülerinnen und Schüler aus einem Teil des Aaretals und dem Freiamt aufgenommen werden können».

Eine Tagesmittelschule fördert den Standort Lenzburg und stärkt diesen als Bildungszentrum, heisst es weiter. Insbesondere auch unter Berücksichtigung, dass die Schullandschaft vor weiteren Reformvorhaben stehe. Wenn die Schuldauer bis zur gymnasialen Matur verkürzt werde, sei die Bezirksschule mittelfristig gefährdet. Für die Einführung eines Langzeitgymnasiums ist jedoch der Kanti-Standort nötig.