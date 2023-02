Neuausrichtung Acht Gemeinden setzen auf eine gemeinsame Kreismusikschule Seetal Rund 40 Musiklehrpersonen unterrichten an der neuen Kreismusikschule Seetal mehr als 30 Instrumente und Sologesang. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene.

Im neuen Schulhaus «Polifonia» in Seengen werden der Kreismusikschule Seetal grosszügige Unterrichtsräume sowie eine moderne Aula für Konzerte zur Verfügung stehen. Visualisierung: zvg

Die Regionale Musikschule Oberes Seetal (REMOS) mit den Gemeinden Bettwil, Fahrwangen, Meisterschwanden und Sarmenstorf sowie die Kreismusikschule Seengen (KMS) mit den Gemeinden Boniswil, Egliswil, Leutwil und Seengen schliessen sich per 1. August 2023 zusammen.

Die Kreismusikschule Seetal wird als eigenständiger Verband organisiert und zentral in Seengen geführt. Beziehen kann sie grosszügige Räume im Neubau «Polifonia». In Fahrwangen werden ab Februar 2024 ebenfalls neue Musikzimmer zur Verfügung stehen und in Meisterschwanden und Sarmenstorf stehen zwei weitere inspirierende Bauvorhaben an, heisst es in einer Medienmitteilung. Die bisherige Leiterin der REMOS und der KMS Seengen, Marina Geissbühler, steht auch der KMS Seetal vor.

So präsentiert sich das neue Logo der KMS Seetal. Bild: zvg

Das musikalische Angebot richtet sich laut Medienmitteilung an Kinder ab 18 Monaten, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters. Rund 40 Musiklehrpersonen unterrichten mehr als 30 Instrumente und Sologesang. Stufenübergreifende Gruppenangebote, Projektunterricht, Ensembles und Bands ergänzen das Programm.

Ein neuer virtueller Auftritt wird in Kürze unter www.kms-seetal.ch aufgeschaltet. Bereits bekannt ist das Logo. Anmeldungen zum Musikunterricht erfolgen online. (az)