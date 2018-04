Der Vergleich sei nicht von der Hand zu weisen, sagt sie schmunzelnd. Sie habe zwar eher an eine Hummel gedacht, doch seien beide Tiere sympathische Lebewesen. «Die Neon-Installation visualisiert tatsächlich eine Flugbahn.

Sie veranschaulicht etwas, das man nicht sieht, nur erahnen kann», erklärt Furter. Sie möchte, dass sich der Betrachter mit dem abstrakten Gebilde auseinandersetzt. Je nach Optik auf den «Hummelflug» soll ein ganz anderes Bild entstehen.

Für die 46-jährige Franziska Furter ist dieser Auftrag kein gewöhnlicher. Ihr Nachname verrät, dass die in Basel und Berlin wohnende Künstlerin einen Bezug zur Region hat. Ihre Familie komme aus Staufen, verrät sie, und die Patin sei in Lenzburg zu Hause.

Werner Christen von der Kulturkommission ist zufrieden. «Das Neonlicht-Kunstwerk markiert entlang der Bahnlinie Bern–Zürich die kulturelle Präsenz von Lenzburg», hält er fest.

Christen versichert auch, dass die filigran anmutenden Neonröhren den Launen der Natur standhalten sollten. Die Röhren sind an Stützen befestigt und auf schwere Betonplatten montiert.

«Es ist alles so berechnet, dass die Installation selbst einem Sturm standhalten sollte.» 24 000 Franken kostet das Lichtkunstwerk. Es wird grossenteils von Sponsoren finanziert. Mit einer feierlichen Eröffnung wird die Neon-Skulptur am Samstag, 28. April, in Betrieb genommen.

Es ist geplant, das Licht beim Eindunkeln um 20.30 Uhr einzuschalten. Vom Bahnhofplatz aus habe man den besten Blick auf das Kunstwerk, verrät Werner Christen und meint mit einem Augenzwinkern. «Der ‹Hummelflug› verschönert den Bahnhofplatz. Es ist ein erstes Zeichen für dessen Erneuerung.»